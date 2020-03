"Sigue habiendo carencia de mascarillas; no las hay aún ni para el farmacéutico"

Mascarillas y geles son los únicos productos que escasean. "Las mascarillas se están gestionando de manera prioritaria para los profesionales sanitarios de primera línea, pero nosotros en la gran mayoría de los casos no disponemos de ellas. Trasladamos al Ministerio y la Consellería la gestión de suministro de se material protector y está en sus manos. Ellos los gestionan con criterios de prioridad en estos momentos" explica Santiago Leyes.

Las mascarillas no volvieron a distribuirse desde el inicio de esta crisis, "hablo de las que están homologadas para prevenir el contagio por coronavirus; no tengo ni par mi. Es decir que si no las vendemos en estos momentos es porque no hay ni para el farmacéutico" aclara .

No obstante "estamos respetando los dos metros de distancia, algunas farmacias han colocado mamparas para proteger y protegerse, hay una escrupulosa limpieza. Se sigue todo el protocolo" ratifica.

Como líneas generales resume que la higiene es fundamental; proteger a los mayores evitando en lo posible que salgan a la calle; cumplir la medias de prevención e contagio publicadas por todos los foros y que se sepa que los farmacéuticos están allí para garantizar esa distribución necesaria de los medicamentos debidamente pautados. No incluye por modestia que incluso en estos momento las farmacias, están siendo ese servicio de extenso horario de trabajo, al que algunos bajan no solo para comprar sino para huir unos minutos de la soledad.