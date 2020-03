Una prueba "espacial"

Jesús Rodríguez tiene aspecto cansado y también "agradecido". Forma parte de un equipo móvil del hospital ourensano y lleva jornadas largas presentándose como un astronauta en las casas donde existen posibles casos de coronavirus. Está alegre y "emocionado" por todas las muestras de cariño que reciben desde la sociedad ourensana y se muestra en alerta continua porque "siempre estás pensando como estarán en el servicio".

Cuando suena el timbrede tu puerta parecen Matthew McConaughey en Interstellar. El equipo móvil del Complejo Hospitalario de Ourense recoge las pruebas de posibles casos de coronavirus en Ourense con la apariencia de sanitarios de a pie, pero con un traje que "asusta a algún vecino por el pasillo". Jesús Rodríguez forma parte de uno los equipos móviles del hospital ourensano y advierte que "tratamos de ser lo más discreto posible, es un tema que ha creado mucha alarma y miedo ante lo desconocido".

La llamada al 061 es el primer paso para activar el protocolo. El segundo es el análisis digital de un médico de Medicina Preventiva para conocer los síntomas y, en cada caso, el grado de cada paciente. Llega su turno. "Los equipos móviles nos ponemos en contacto con el paciente antes de arrancar a hacerle la muestra. Una vez llegamos a su portal,le volvemos a llamar para darle instrucciones. En ese momento vamos vestidos normales, y si es un edificio nos vestimos en el descansillo o si es una casa antes del portal, siempre sin entrar en el domicilio porque si no estaría contaminando el equipo de protección individual (EPI). Entonces a veces si que cuadra que baja el vecino por una escalera, y queda asustado, pero se trata de ser lo más discretos posibles".

Al llegar, se visten con un traje impermeable, guantes y gafas para no infectarse y dan una mascarilla al paciente: "Muchas veces llegamos y nos encontramos con una pareja o una familia entonces hacemos varias pruebas. Estas se hace dentro del domicilio, lo más cercano a la puerta, es decir si lo más cercano es la habitación, la prueba se hará en la habitación, y si lo más cercano es otra dependencia se hace en otra dependencia".

Tras cada puerta hay una realidad diferente. Tos, fiebre o cansancio son los síntomas principales. "Nos tenemos encontrado con pacientes que habían tenido fiebre en los instantes previos a nuestra llegada y cuando llegamos no tiene.

Describe la prueba como "sencilla" a nivel sanitario, pero "desagradable" para el paciente, ya que requiere meter un hisopo por la nariz para recoger las muestras. Sin embargo, "hay que tener mucho cuidado para guardar la esterilidad. Cuando terminanos de sacar la prueba, la guardamos en un protector con suero y ellos cierran la puerta para que nosotros podamos quitarnos el equipo de protección individual".

El coronavirus esconde miedo y preocupación en la sociedad, pero Jesús Rodríguez describe sus actuaciones como "tranquilas" y aclara "nos encontramos a la gente tranquila, pero tranquila con la incertidumbre de no saber si estarán infectado o no infectado. Tengo que reseñar que la gente es muy amable con las indicaciones que le damos y también con nosotros que vamos a hacer la prueba. Nosotros tratamos de dar tranquilidad, no sirve de nada llegar a una casa y transmitir algo que no fuese tranquilidad, porque si no nos estaríamos contradiciendo. También existe mucha tranquilidad en aquellos posibles casos que ya dan por hecho que lo tienen por los síntomas y por el contexto que tienen porque saben que han estado en Venecia o en Milán o incluso en Madrid. Hay gente resignada que va a dar positivo, a expensas del resultado y nosotros los tranquilizamos y le decimos que esperen los resultados". Ayer fue su día de descanso todavía "emocionado" por el aplauso recibido el domingo a las 20:00. Hoy volverá a recorrer Ourense con un objetivo colectivo "para acabar cuanto antes con esta situación".