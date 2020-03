Piden dos años de cárcel para dos hombres por pegarle una paliza a otro en O Couto

R. S. C. y C. C. , dos hombres mayores de edad y de origen rumano, fueron acusados de propinar una paliza a un tercer hombre de origen rumano sin mediar palabra en la calle Antonio Puga en el barrio de O Couto.

Los hechos se remontan a las 10:00 horas de la mañana del día 4 de agosto de 2018 cuando el afectaba camina por la citada calle, momento en el que se detuvo a la altura un vehículo del que se bajaron inicialmente dos individuos y posteriormente otros dos, entre los que fueron identificados los encausados y un menor de edad.

El escrito de acusación describe que "una vez alcanzaron al denunciante, los encausados con ánimo de menoscabar su integridad física y sin media palabra comenzaron a propinarle varias patadas y puñetazos por todo el cuerpo".

Como consecuencias de estos hechos constitutivos de un delito de lesiones, la víctima sufrió policontusiones, una contusión craneoencefálica, tendinitis en el tobillo izquierdo y una afectación ósea del quinto dedo de la mano izquierda, que requirieron para su curación además de una primera asistencia, tratamiento médico-quirúrgico, reposo dorsal y un TAC craneal ante una sospecha de lesión craneal, necesitando 30 días de perjuicio personal básico y dos de perjuicio personal moderado.

Para los acusados, el Ministerio Fiscal solicita dos años de prisión para cada uno, además de indemnizar cada uno a la víctima con 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil.