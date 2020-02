La cara "precaria y esclava" de la sanidad

10:00. Tania Álvarez mira el reloj con la costumbre diaria. No la llamarán para trabajar, porque pidió el traslado de Pontevedra a Ourense y hasta mayo no se renuevan las listas del Sergas. Meses sin trabajar y con la calculadora en mano. Junto con Nuria González profundizan sobre la problemática de las enfermeras eventuales en la sanidad gallega. Sus quejas llegan a Bruselas, en plena precampaña electoral, donde la sanidad pública estará de nuevo en el punto de mira.

Su alegato define que "no somos números", pero se presentan como si lo fueran. Nuria González: "Llevo más de 500 contratos en el Sergas". Tania tiene menos: "Yo tengo 54 contratos en más de 30 servicios distintos". El colectivo Enfermeiras en Loita presentó en Bruselas la situación de la contratación por la que pasan las eventuales y volverán este año para realizar una exposición más profunda para que poner soluciones. Ellas piden más transparencia, poner fin a la tasa de reposición, unas oposiciones de calidad y renovar de forma más tecnológica los llamamientos y la contratación. Objetivos para "mejorar la calidad asistencial, pero también para acabar con la precariedad de las enfermeras eventuales".

Detrás de sus números se esconden historias y son realistas. "No podemos hacer desaparecer la eventualidad porque es imposible, pero queremos que se mejore la eventualidad, que pase de ser esclava y precaria a una eventualidad que se traduzca en calidad asistencial y cuidado de los pacientes", explica Nuria. Cuidan su trabajo mirando al otro. "La atención primaria es la que más depende del seguimiento, pero si se da la situación de que hay una enfermera distinta en cada centro de salud no hay un plan de tratamiento que se siga de forma constante".

Se desahogan explicando los problemas y encuentran puntos de encuentro en cada argumento. Su día a día está en vuelto de nervios y angustia. "Me compré un reloj que te avisa si te llaman, porque tienes la obligación de coger el teléfono si no te envían al fondo de la lista y lo con ello conlleva", alega Tania. El sistema de contratación es "del siglo XVII". Su intención es que con la nueva mesa de trabajo con los sindicatos (CCOO, CIG, PROSAGAP y CSIF) para tratar de valorar la situación y mejorar su situación. No saben qué número de la lista de eventuales están llamando, ni qué ni cuántos contratos ofrecen a sus homólogas. "Nos comunicamos por Facebook o Telegram, pero cuando ya sabes que van en tal persona o tal persona, intento no ir en ascensor y tener cobertura siempre", explica Tania. El día posterior no es igual al anterior y la enfermera de ayer no es igual a la de hoy. "Cada día que me llaman para ir a un servicio que no estuve, me pongo nerviosa, no duermo bien y tienes estrés por saber dónde están las cosas para hacer tu trabajo en las horas por las que te contratan", arguye Tania. Nuria refuerza la postura: "Yo tuve contratos que terminaban a las 12:30 y los pacientes me reprochaban que me fuera a esa hora". Tania retoma: "También te reprochan 'Otra enfermera nueva', cuando llegas a un sitio donde nunca has estado y eso influye en la confianza del paciente".

Durante estos años se replantearon su futuro. Un mañana más estable, pero se levantan con la intención de luchar por una eventualidad "digna". Por ello, irán a Bruselas a exponer su situación para intentar pedir una solución para un colectivo que vive pegado al móvil y que formula una pregunta: "Si tienes un hijo que cada día va a clase y tiene un profesor distinto cada día, ¿cuáles serían los resultados?".

Método "fraudulento"

"El Sergas recibió sanciones por métodos fraudulentos: los trabajadores han figurado de alta un viernes, baja el fin de semana y alta a partir del lunes". Se lee en un informe jurídico.

La propia Unión Europea define como "abuso" el actual sistema de contratación actual" y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea denunció a España "por la excesiva temporalidad de la contratación pública".

El bloqueo de las tasas de reposición -desde 2012 a 2018- es para ellas "el principal motivo por el que existe una eventualidad tan alta". Piden más transparencia y al Sergas que no juegue con el lenguaje "ya que las ofertas de empleo público no se convocan todas las plazas disponibles".

Las oposiciones que hay actualmente "no son de calidad porque no se convocan todas las plazas que hay" y solicitan a la administración sanitaria "más transparencia para saber cuántas enfermeras hay, cuántas se van a jubilar, qué contratos hacen y de qué tipo para que exista transparencia en el sistema de contratación".