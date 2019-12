La cesta de Navidad que incluye el ataúd

Placeres y caprichos para esta vida y un aposento cómodo en la otra. La muerte es un tema serio en Galicia, donde muchos funerales superan en afluencia a las bodas o las comuniones, pero la retranca manda tanto como la fe o la superstición. La Funeraria Ourense, de A Valenzá (Barbadás), repite por segundo año consecutivo su cesta con ataúd incluido. Un jamón, vinos, licores, dulces típicos de estas fiestas como los turrones, una televisión de 50 pulgadas, un robot de cocina, un patinete eléctrico o una cafetera que el agraciado de la rifa ganadora puede sumar a la caja, para guardarla hasta que llegue la hora. Los productos están valorados en 2.199 euros y el sorteo tiene una intención solidaria. Con la ganancia por la venta de los boletos -una tirada de 333, a 10 euros cada uno-, el funerario ayudará a una ourensana pensionista con pocos recursos, gracias a la mediación de la Fundación Amigos de Galicia.

Arturo José Varela, gerente de Funeraria Ourense, concibió hace unos años esta cesta de Navidad con ataúd incluido, pero no materializó la idea hasta el año pasado. La iniciativa ha llamado la atención, por su peculiaridad, de medios de comunicación nacionales. Y, tras la primera edición, ha subido la expectación de los clientes. "La acogida es muy buena. Hay quien incluso se puso en contacto hace más de un mes para preguntar si este año repetíamos".

Las rifas siguen a la venta en el establecimiento de la Avenida de Celanova, número 116, bajo. El ataúd de Navidad va ligado al sorteo de Reyes del Niño, el 5 de enero. El boleto agraciado debe coincidir con los últimos tres números del premio de la lotería. El funerario aportará el dinero que recaude a mayores de los 2.200 euros que cuestan los productos de la cesta. Después de Reyes, hará entrega de los fondos a una ourensana con una pensión no contributiva y escasos recursos. La vida primero y la muerte ya se verá. Como reza el epitafio de Ben Cho Shey en el cementerio de San Francisco, "quedan suprimidas todas as homenaxes post mortem, porque as cousas ou se fan ao seu tempo ou non se fan". El ataúd, de momento, es solo para ir previendo.