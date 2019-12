"O meu meniño non nace no camiño"

Cientos de personas vestidas de riguroso luto participan en la tarde de este sábado en una manifestación en el concello ourensano de Verín, convocada con estética de entierro, y en la que el difunto es "O mozo Hospital de Verín, asasinado aos 25 anos de idade. Es una cita más del del imparable calendario reivindicativo de vecinos y sanitarios de ese centro comarcal, tras la decisión de la gerencia sanitaria de cerrar el paritorio, lo que obliga desde el 1 de diciembre a las mujeres gestantes de diez concellos de todo ese ámbito comarcal a acudir a dar a luz a Ourense, cubriendo en coche distancias de 70 a 115 kilómetros.

De ahí que en la marcha de hoy los cientos de manifestantes, que partieron a las 17.00 horas de la plaza mayor de Verín con destino al hospital comarcal, lancen proclamas como "O meu neniño non nace no camiño" o "Qué triste non poder nacer en Verín!" entre otras. Parte del retén de trabajadores y vecinos han abandonado momentáneamente el encierro que mantienen de forma indefinida desde el 1 de diciembre en ese centro hospitalario para participar también en la masiva marcha.