Abandona el hogar con sus hijos tras las amenazas de su marido: "De la caja de pino no sales"

El Juzgado de lo Penal Uno de Ourense celebrará un juicio contra un hombre acusado de amenazar a su mujer y causar en ella tal temor que esta se vio obligada a abandonar su domicilio con los tres hijos. Según recoge el escrito de acusación, la mujer tomó esta decisión después de que su marido supuestamente profiriese contra ella frases intimidatorias como "te clavo un cuchillo, me todo dos pastillas, dicen que es enajenación mental y me voy a un centro dos años pero tú de la caja de pino no sales".

Ocurrió una tarde de noviembre de 2018 durante una discusión en el domicilio familiar en Ourense. Antes, señala el escrito, la había insultado reiteradamente.

El hombre ha sido acusado de un delito de amenazas en el ámbito de la pareja. Se enfrenta a una petición de pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y dos años de alejamiento. El juicio, previsto para ayer, fue suspendido.