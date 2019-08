Colaboración con la ONCE para modelar la ciudad para una accesibilidad universal

"Para nosotros es importante establecer una vía de colaboración y contacto con la ONCE, entre otras cosas porque queremos que Ourense sea una ciudad que tenga el 100% en lo relativo a movilidad y accesibilidad universal", expresó el concejal de Infraestructuras, Miguel Caride. Durante una reunión mantenida en el Concello de Ourense, la administración local acercó vías de colaboración y escuchó las peticiones de la organización ONCE para mejorar la movilidad en la ciudad. Jesús Sánchez, director de la ONCE en Ourense, destacó que "fue una reunión positiva para ver como podemos colaborar desde nuestra entidad para mejorar la accesibilidad universal para la ciudadanía de Ourense, no solo para los que tengan deficiencia visual, si no para todos aquellas personas que sean mayores, tengan movilidad reducida o cualquier otro impedimento. Queremos un Ourense accesible y de calidad".