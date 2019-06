Baltar allana el camino al pacto con Jácome y dice que "son historia" sus 4 años de insultos

En la cuenta atrás para el pleno de constitución de la nueva corporación local de Ourense, que será mañana sábado a las 10 horas, todo apunta a que el acuerdo PP-Democracia Ourensana está casi cerrado. Así, el líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, sería el alcalde de Ourense -pese a ser la tercera fuerza más votada-, con el apoyo de los 7 concejales del PP, lo que sumaría los 14 escaños necesarios para obtener la mayoría en el Gobierno de la capital. A cambio, DO daría su apoyo luego en la Diputación al PP, para que Manuel Baltar mantenga la presidencia del pazo provincial.

No obstante, en este contexto de pactos contra reloj, nadie confía en nadie, y el PP tiene otras vías abiertas de diálogo, en este caso con Ciudadanos, ante el supuesto que este se retracte, elimine el veto a Baltar que vino impuesto desde Madrid y apoye la investidura de este último con posibilidad de dar algún área de gobierno al partido naranja.

Baltar olvida los insultos

Aunque el mutismo sobre el desarrollo de los pactos es general en todos los partidos, en especial desde el PSOE, cuyo candidato, Rafael Rodríguez, fue el más votado, Manuel Baltar allanaba ayer el camino hacia un posible acuerdo de gobierno con Gonzalo Pérez Jácome en el Concello y la Diputación.

Baltar señaló, a preguntas de los informadores, que los insultos que el líder de DO le ha dedicado en los últimos cuatro años al presidente de la Diputación -algunos de ellos durísimos- son ya "historia pasada" y abogó por hacer borrón y cuenta nueva, para luego poder negociar "y centrarse en nuevos escenarios" . Un perdón que, según Manuel Baltar, demostrará "la grandeza de las personas".

"48 horas, una eternidad"

Por otro lado, el presidente en funciones de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, aseguró que "a día de hoy continúa abierto cualquier escenario" que permita gobernar en la Diputación y en el Concello, e insistió en que "buscamos lo mejor para Ourense" y dejó en el aire una frase elocuente, sobre su permanencia o no como presidente provincial, que indica la fragilidad aún de los pactos que se están negociando: "En política 48 horas puede ser una eternidad", señaló en lo referente a la constitución del gobierno municipal de cuyo resultado dependerá en parte lo que ocurra en la Diputación.

Reconoció que haber mantenido un encuentro con Gonzalo Pérez Jácome, porque "en esa búsqueda de lo mejor para Ourense no se pueden cerrar puertas".

A preguntas de informadores, tras el acto oficial de entrega de la Medalla de Oro de la provincia a Luis Rodríguez Míguez, el presidente en funciones de la Diputación abogó porque sea el partido que tiene más votos y más peso en la provincia el que gobierne, "y el PP sacó más votos que socialistas y nacionalistas juntos".

En un contexto en el que el PP ha perdido la mayoría de los grandes concellos y solo le queda el gobierno de la Diputación de Ourense, por ahora en minoría, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado vía libre a los populares de Ourense, y en especial a Manuel Baltar, para que gestionen los posibles pactos y salven la Diputación, y con ella esa "despensa" de votos imprescindible para que el PP se mantenga a flote en Galicia en las próximas autonómicas de 2020.

Feijóo dejó claro, incluso, que en Ourense estaría bien que gobierne el partido más votado (que en el caso del Concello sería dejar la capital al PSOE), con tal de que la Diputación siga en manos de los populares.

Por su parte, el propio Manuel Baltar, en plenas negociaciones políticas no solo con DO sino también con Cs, se ha mostrado partidario de "gobiernos de coalición" mejor que en minoría, con los que se pueda "dar estabilidad a la ciudad y que no se repita la experiencia de estos cuatro años", señaló, en relación al Concello y para que esa mayoría permita reeditar "la estabilidad que sí tuvo la Diputación al tener mayoría el PP".

Guerra por el escaño en CS

Mientras tanto, y en medio de pactos a doble y triple banda, como la aún posible alianza de PP y Cs para que el partido naranja le de a Baltar ese voto número 13 que necesita para mantener la Diputación, el secretario de Organización del Ciudadanos, Laureano Bermejo, y la responsable de pactos de Galicia darán hoy una rueda de prensa cuyo contenido es una incógnita. Se habla de una pugna interna por ese escaño en la Diputación entre Monse Lama (es diputada del PP y ahora edil en Xinzo por Cs) y el propio Bermejo. Si lo gana la primera, su pugna personal con Baltar dificultaría un pacto con el PP en la Diputación. Si el diputado es Laureano Bermejo y Madrid dice sí a Baltar, todo podría dar un vuelco.