El PSOE retira el recurso de apelación del concurso de las 14 jefaturas de servicio en el concello

La decisión del Partido Socialista de retirar el recurso de apelación por el concurso para la cobertura de 14 jefaturas en el Concello de Ourense se rubricó en la jornada de ayer, como así se lo confirmaron a FARO Javier Rey, edil y miembro de la candidatura, y el responsable del área de Xustiza de la ejecutiva provincial y funcionario del Concello Javier Gago, que junto con el candidato a la Alcaldía, Rafael Rodríguez Villarino, se lo comunicaron a funcionarios de la casa.

Sobre la polémica decisión, Javier Rey reconoce que la decisión la adoptó el grupo municipal, pero advierte de que en campaña todo lo que se decide es por indicación del candidato y el comité electoral.

Una cuestión sobre la que no tenía conocimiento alguno el secretario de la agrupación local, José Ramón Fernández Morgade, al señalar que "no tengo noticia de nada de eso", y dejar claro que en la agrupación no se había planteado la posibilidad de retirar el recurso.

Por su parte, Javier Gago justificaba la retirada del recurso en que "se va perder", anticipándose a la decisión que pueda adoptar el alto tribunal gallego, y dar por buena la sentencia de primera instancia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo relacionada con la convocatoria y las bases.

La resolución no frenó la hoja de ruta marcada por el grupo municipal y de la propia ejecutiva local, al decidir conjuntamente seguir adelante con el recurso de apelación. En la misma línea que en el recurso por el nombramiento del jefe de servicio de Personal, Rodríguez Nóvoa, que anuló la sala de primera instancia y el TSXG, para ratificarlo el Tribunal Supremo, que no admitió a tramite el recurso de casación que presentó el hasta ese momento jefe de servicio.

Así, el propio Javier Rey, como firmante de los recursos presentados, no dudó en acusar al grupo de gobierno popular de "nepotismo endémico, enchufismo y procesos nada transparentes", aunque ahora apoya la retirada