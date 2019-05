Las defensas irán al Supremo si es necesario: años de espera

Las defensas de Óscar Estévez López y Eduardo López Fernández recurrirán la condena -la de este último lo estudia todavía- ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La resolución, por lo tanto, no será firme y podría tardar años en adquirir carácter definitivo siempre que no sea revocada, pues al menos la defensa de Óscar asegura ya que llegará al Supremo si es preciso. En una causa sin presos -si la libertad se mantiene- la tramitación no es urgente, por lo que podrían pasar años antes de que recaiga la última resolución.

Las defensas ya han respondido al escrito de la fiscal, Rosa Tallón, que pide el ingreso en prisión de ambos por un riesgo de fuga incrementado ahora. Tienen plazo para contestar también a la acusación particular, que recuerda que Óscar tenía el coche "lleno de ropa" para escapar, cuando fue detenido, y advierte del peligro de que ahora lo hagan: "¿Qué justicia existiría para Álex si sus asesinos no cumplen condena?" Después, la Audiencia Provincial, en una sala formada por tres magistrados distintos a la presidenta del jurado, resolverá si esperan la sentencia firme en libertad o presos.