Falar galego é cuestión de química

A Praza Maior e o Auditorio acolleron onte os actos finais do Correlingua 2019, coa participación de alumnos de 19 centros de ensino que apoiaron o manifesto "Temos química coa nosa lingua". A iniciativa emprega a táboa periódica dos elementos en galego, para usar esta lingua ata para falar de química.

Escolares de 19 centros de ensino participaron onte no Correlingua 2019, que se desenvolveu na Praza Maior e no Auditorio, con xogos populares, concurso de pancartas, percorrido polas rúas da cidade, actuacións do grupo de gaitas do CPR Seminario Menor A Inmaculada, lectura do manifesto 2019, proxección dos vídeos gañadores do concurso, actuación do Grupo Cuarta Xusta, gañador do Cantalingua, entre outras actividades de reivindicación da lingua.

"Temos química coa nosa lingua" é o título do manifesto 2019 do Correlingua, e foi a proposta gañadora feita por que as mozas e mozos de 4º da ESO do IES de Carral de A Coruña que gañaron o concurso de manifesto do Correlingua 2019.

O manifesto parte dun texto que integra os elementos da táboa periódica coas reivindicacións en favor do uso do galego por todas as persoas e en todos os contextos. O xurado escolleu como gañador este texto, "O galego é a fórmula", referido á necesidade de que o galego teña presenza en todas as materias do ensino, tamén nas do ámbito científico.

Premios Día das Letras

Tamén na xornada de onte A Concellería de Educación do Concello de Ourense celebrou o Día das Letras con escolares dos centros educativos na Praza de San Martiño coa representación do espectáculo homenaxe a Antón Fraguas "Os romeiros do caracol", de Fantoches Baj, e a entrega de premios do VII Certame de Microrrelato online. O certame, que ten como obxectivo fomentar o uso do galego a través da capacidade creativa dos escolares, tivo este ano tivo por tema "As Mulleres en Galicia", e contou coa participación de 35 traballos de 8 centros de ensino.

O Xurado único, composto pola escritora Arantza Portabales Santomé, acordou conceder o premio na modalidade Infantil a María Victoria Outeiriño Cid de 6º curso de Educación Primaria do colexio Sta Teresa de Jesús polo seu traballo titulado "Testemuño dunha Muller na Guerra".

Na modalidade Xuvenil a gañadora foi Beatriz Rodríguez Alves de 3º de ESO do CPR Plurilingüe Padre Feijoo Zorelle polo seu traballo titulado "Cambio de Rumbo".

O alumnado asistente tivo a oportunidade de gozar co espectáculo homenaxe a Antón Fraguas "Os romeiros do caracol", monicreques, música en diercto, teatro e narración oral.

Asistiron á actividade 120 alumnos e alumnas de 5º e 6º curso de Educación Primaria dos colexios Padre Feijoo, Santa Teresa de Jesús e A Purísima.