Feijóo pide a Cs y Vox que voten al PP en el Senado para aplicar el 155 en Cataluña

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, hizo una llamada durante el mitin celebrado anoche en Ourense, para que "hasta los que tienen carné y cargos en Ciudadanos y Vox voten al Partido Popular en el Senado", para conseguir esa mayoría que les permita aplicar el artículo 155 en Cataluña, en un intento de freno al independentismo, pues la dispersión de voto conservador "beneficiaría al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y le daría más senadores, indicó .

En este mitin en la ciudad de As Burgas, Núñez Feijóo explicó que "pedir el voto para el 155 y no pedirlo para el PP es una falacia, porque sin mayoría no se podrá hacer nada" , al tiempo que advirtió de que "si el voto de centro y derecha se divide en tres en la Cámara Alta, Pedro Sánchez multiplicará por tres sus senadores".

Feijóo hizo estas afirmaciones ayer en el mitin central de los populares en el pabellón de deportes de Os Remedios, que se hizo pequeño en esa cita de final de campaña para escuchar al titular del Ejecutivo gallego junto con el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, la candidata al Congreso, Ana Belén Vázquez, y el presidente del PP ourensano, Manuel Baltar.

El artículo 155 de la Constitución española de 1978 al que hizo referencia el presidente del PPdeG, dota al Estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan las obligaciones fijadas en esa Carta Magna u otras leyes, o que atenten gravemente contra el interés general de España, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o a la protección del mencionado interés general.

La división del voto "será letal"

Durante su intervención, el líder del PP gallego apeló a no fiarse de encuestas y llamó a "no dividir el voto este domingo" algo que consideró "letal", tras considerar "arriesgado" e incluso "contraproducente" votar a otras opciones políticas que "no hablan con honestidad" al asegurar que no votar al PP es poner "en riesgo la mayoría de centro-derecha en la Cámara Alta".

Para lograrlo, pidió "unir" el voto del PP ya que solo así "tendremos el Gobierno que queremos los gallegos y tendremos un Gobierno que quiera a los gallegos", remarcó el presidente del PPdeG, quien apeló a la "responsabilidad" y a no "sumar más incertidumbres" con un nuevo gobierno liderado por Sánchez.

