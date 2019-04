González valora la vertiente enológica, artística y cultural de la Feira do Viño do Ribeiro

El Consello Regulador de la D.O. Ribeiro presentó ayer el programa para la LVI Feira do Viño do Ribeiro en el Pazo de Quián, en Sergude, en Boqueixón, y que contó con la presencia del conselleiro de Medio Rural, José González, quien destacó la relevancia y la tradición de este evento y lo calificó como una de las fiestas enológicas más importantes de Galicia, recordando además que la D.O. Ribeiro es la más antigua de la comunidad.

El titular de Medio Rural, que estuvo acompañado por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Manuel Rodríguez, y el alcalde de Ribadavia, Ignacio Gómez, entre otras autoridades. González destaca que en esta edición serán 38 los expositores participantes, dos más que en 2018, y puso en valor el programa de actos que contempla obradoiros de cocina, con la participación de destacados chefs, así como actuaciones musicales, tanto en sesiones nocturnas como en la hora del aperitivo.

Asimismo, indicó otro hito de la celebración, en este caso en la vertiente artística, como es el tradicional cartel que este año es obra de la madrileña Laura Pastor. Así, puso de manifiesto que esta obra fue galardonada entre un total de 186 propuestas diferentes, un hecho que también fue destacado por el conselleiro, ya que esta alta participación en el certamen "dá idea del prestigio alcanzado por esta iniciativa, que combina arte y vino".

Por su parte, el alcalde de Ribadavia hizo mención especial a las numerosas actividades que se llevan a cabo para dinamizar la FVR, que se celebra del 3 al 5 de mayo, como las catas, showcooking, cata popular, Bus turístico, y otras, y que hacen que, año a año, el evento consiga alcanzar una mayor dimensión.

Y el presidente del CRDO Ribeiro, Juan Casares, indicó el papel como eje de desarrollo que ejerce el vino en la comarca de O Ribeiro y alzando también un guiño al pasado para tratar de tener un próspero futuro.