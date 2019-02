La Universidad convocará 138 plazas de profesor en dos años

La Universidad convocará 138 plazas en dos años y adjudicará en los próximos meses otras 107 correspondientes a las ofertas de los años 2017 y 2018. El vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Manuel Ramos, presentó ayer las previsiones del equipo de gobierno durante el Claustro celebrado en Ourense, el segundo que acoge el campus tras la histórica sesión que tuvo lugar en junio de 2015. Entre los meses de febrero y abril, un total de 54 docentes tomarán posesión de sus nuevas plazas y se aprobarán los criterios de otras 53 para publicar las listas definitivas. Ramos prevé publicar en noviembre la convocatoria de este año con 44 vacantes -20 de catedráticos, 20 de titulares y 4 de contratados-doctores- y en 2020 otra de 94 -43 de catedráticos, 43 de titulares y 8 de contratados-.

El rector también se refirió durante la sesión al incremento de la masa salarial necesario para cumplir sus promesas electorales referentes a la estabilización del personal docente, la reducción de horario y la paga de las "extra". Manuel Reigosa destacó que pretende que la institución "siga siendo una universidad saneada" y que intentará conseguir una subida anual de 1 millón de euros. "Vamos a intentar negociar con la Xunta estos cuatro años una masa salarial que nos permita hacer las políticas de profesorado que queremos", expuso ante los claustrales. También les explicó respecto a las pagas extra que cada profesor recibirá la mitad del dinero correspondiente al número de quinquenios docentes reconocidos.

Otro de los puntos del día fue la elaboración del nuevo plan estratégico de la Universidad, que arrancará una vez que el Claustro apruebe el inicio del procedimiento, su responsable y la formación de comités de dirección y de trabajo. La idea es volverlo a presentar ante este foro una vez esté redactado y antes de someterlo a la aprobación del Consello de Goberno y el Consello Social.

Reigosa volvió a pronunciarse ayer sobre la entidad Fundación Universidad Internacional de la Empresa y la posibilidad de que la Xunta elabore una ley que la reconozca como universidad privada, la primera que se implantaría en Galicia.

La Secretaría Xeral de Universidades publicó en el portal de transparencia del Gobierno gallego la consulta pública realizada al respecto y el rector destacó que su equipo valora la posibilidad de presentar alegaciones basándose "en la falta de informe previo preceptivo y en la escasa información disponible".

"Entendemos que no se cumple con el procedimiento que se establece en la ley. No puede ser que una universidad privada, que a mi juicio no hace falta en Galicia, venga a jugar con unas reglas de juego diferentes a las de las universidades públicas", defendió Reigosa.

El rector pide "luz y taquígrafos y un debate de política universitaria" sobre el papel de una institución privada. Confía en que las tres universidades públicas vayan "de la mano" en este tema y ha propuesto a sus homólogos que sea debatido en el próximo Consello Galego de Universidades. Asimismo Reigosa explicó que su equipo baraja la posibilidad de cerrar las facultades y centros durante dos semanas en agosto y se mostró dispuesto a "darle una vuelta" al informe sobre el ajuste de fondos de la biblioteca.

Por su parte, la vicerrectora Natalia Caparrini presentó al Claustro una propuesta del plan general de captación de alumnos para el periodo 2018-21 integrado por 45 medidas, algunas ya en marcha. Entre las actividades relacionadas con la orientación figuran las jornadas comarcales que arrancaron en Verín la semana pasada, visitas guiadas a los tres campus y jornadas de puertas abiertas para las familias. El plan también contempla acciones de divulgación científica en los institutos, talleres de captación de talento o proyectos de colaboración de grupos de investigación y centros de Secundaria.

Informe sobre el acoso sexual

Durante la sesión, la profesora María Lameiras presentó de nuevo el informe sobre el acoso sexual elaborado junto a Yolanda Rodríguez y Victoria Carrera durante dos años, en el grupo de Investigación en Sexualidad, Género y Salud de Ourense, tras entrevistar en los tres campus a 1.106 estudiantes, 185 docentes y 154 trabajadores administrativos. Se trata del primer estudio de estas características elaborado en una universidad española y señala que el 30% de las mujeres de la institución perciben riesgo de acoso. Además se identificaron 57 víctimas entre los colectivos de estudiantes, docentes y trabajadores de administración y servicios.