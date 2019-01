Socialistas de Carballiño apoyan a Adolfo Nogueira y piden al alcalde que recapacite

Militantes socialistas de la comarca de O Carballiño, afines a Pachi Vázquez, manifestaron ayer su apoyo al edil Adolfo Nogueira, que días atrás fue cesado por el alcalde, Francisco Fumega, como portavoz del grupo municipal de gobierno en la localidad del Arenteiro. Los críticos apelan al compañerismo, a la fraternidad, con un concejal que aseguran destaca por "dejarse la piel" trabajando, primero en sus cuatro años en la oposición y ahora en el gobierno local, por lo que piden al alcalde que "recapacite" y no haga caso a las imposiciones de la Ejecutiva Provincial.

El portavoz socialista de Piñor, Francisco Fraga, acompañado de portavoces y ediles en los concellos de San Amaro, San Cristovo de Cea, Piñor, Punxín, O Irixo y de la ejecutiva local de O Carballiño, ve "incomprensible" que Fumega anunciara el cese de Nogueira sin consultar ni al grupo de gobierno ni al partido, enterándose el afectado por los medios de comunicación y por el portavoz del PP local. Critica que "acate las imposiciones de la Ejecutiva Provincial" cesando a un compañero por "prestarle apoyo y palabras de cariño a Pachi", Y es que "a quienes legítimamente tenemos palabras de cariño somos purgados". Fraga subraya que "se empezó en Maceda, después fui yo como portavoz de la Diputación por no plegarme y no tragar lo que no debo, y ahora continúa en O Carballiño".

Fraga considera que Nogueira sigue siendo portavoz porque el alcalde solo puede retirarle las competencias que le delegó mientras que la portavocía la nombra el grupo "que es quien tiene que tomar esa decisión, y por el bien del grupo esperemos que no lo haga". Advierte el diputado que "va a tener que explicarnos a nosotros y a la ciudadanía de O Carballiño" por qué cesa a una persona que "al igual que Pachi, tanto hizo para conseguir la alcaldía". Apunta que Nogueira fue elegido secretario general de la agrupación carballiñesa, la segunda más numerosa de la provincia, por "abrumadora mayoría", y está "trabajando sin problemas ni criticas a su labor que es impecable".

¿Habrá lista fuera del PSOE?

Ante los rumores de una lista alternativa al margen del PSOE, Fraga y demás rehusaron responder, pero avisaron: "Se aparta a quien discrepa, y donde no quieren a uno...".