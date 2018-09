Valedor y Diputación apoyan la petición de datos del PSOE sobre la Axuda no Fogar

El PSOE logra el apoyo y respaldo de la Diputación y del Valedor do Pobo a su reiterada petición de información sobre el servicio de Axuda no Fogar en el Concello de Chandrexa de Queixa. Apunta que tras años de lucha al alcalde "no le quedó otra que facilitar la información después de recibir un informe de la Diputación en el que se indicaba que prevalecía el derecho de los concejales".

Los socialistas denuncian que se les entregó la documentación sesgada, errónea y con más de dos meses de tardanza después de que el alcalde "recibió el informe desfavorable a sus pretensiones"

Este grupo de la oposición llevaba tiempo batallando para que el alcalde le facilite la documentación relativa a los usuarios del servicio de Axuda no Fogar sin éxito y dicen no fue hasta tener el respaldo del Valedor y un informe favorable de la Diputación que el gobierno municipal se dignó a facilitarle una información vital para su labor de oposición.

De todas formas, la portavoz socialista, Pilar Barrueco, señala que la información solicitada "nos llegó el día 11 a pesar de que tienen el informe de la Diputación desde julio", criticando que "el alcalde se permite el luxo de hacernos esperar más de dos meses. Nos dijo literalmente que tenía cosas más importantes que hacer. Es un despropósito constante y una falta de respecto a los derechos más básicos de la democracia".

Y según la edil, "los datos de los usuarios no concuerdan con los datos que ya obraban en nuestro poder de las horas y costes del servicio. Luchamos mucho por conseguir una documentación que parece venir a confirmar que algo erróneo había e su contenido cuando tardaron tanto en concedérnosla". Advierte que van a analizar en profundidad la información que, finalmente, se les concedió para encontrar posibles irregularidades.