La Xunta trasladará a 12 usuarios de la residencia de Aldán si confirma su negativo y refuerza el personal

La Xunta de Galicia no ha iniciado todavía el traslado de los usuarios de la residencia de mayores DomusVi de Aldán y centra sus esfuerzos en reforzar a marchas forzadas el personal sanitario del centro, después de que la exagerada cifra de contagiados obligase a Política Social a intervenir este servicio privado. El número de contagiados es ahora de 102 y el de fallecidos de 10. En las últimas horas no se registraron nuevos decesos. Política Social cuenta, en sus cifras oficiales, a nueve fallecidos, al no haberse realizado el test a la primera víctima que se produjo antes de la intervención pública, según fuentes municipales.

Los últimos datos de la consellería, que hizo públicos al mediodía de ayer, indicaron que en las 24 horas anteriores fueron dos los mayores que perdieron la vida. Además, ayer se ha procedido a la valoración clínica de los usuarios con nuevos test a 12 de ellos. De confirmarse de nuevo el negativo serán trasladados a la Residencia de Tiempo Libre de Patos. El retraso en los traslados se debe a la necesidad de tener la certeza de que no están contagiados, para no convertir en un foco el espacio de Nigrán.

Eso sí, el estado de salud de los positivos con síntomas empeora en algunos casos. Ayer los técnicos de ambulancias acudieron al centro y trasladaron a hospitales de Vigo a tres mayores cuyo estado se deterioró mucho en las últimas horas.

Durante la jornada el movimiento de entrada de profesionales y de suministros es constante. Y es que la Xunta está centrando sus esfuerzos, en estos primeros días, en reordenar la gestión y, sobre todo, en reforzar la plantilla de sanitarios para tratar de frenar el impacto que la pandemia de Covid-19 está dejando en este lugar. Para esta tarea está reforzando las contrataciones con médicos, enfermeros o auxiliares que llegan de distintos destinos y algunos se encontraban en periodo de prácticas. De hecho, en los últimos días se desplazaron a la zona profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cangas para tratar de coordinar el nuevo despliegue de trabajadores y formar en los protocolos a seguir a este personal. Fuentes sindicales criticaban ayer estos desplazamientos porque implican reducir efectivos en urgencias.

La readaptación del geriátrico de Aldán incluye también la creación a contrarreloj de salas aisladas en las que resguardar a los positivos asintomáticos -que están en la planta baja- y a los negativos mientras se prepara el traslado paulatino a Patos. Además, están habilitando salas limpias para que los profesionales puedan ponerse sus Equipos de Protección Individual (EPIs) de forma segura y quitárselos en otra zona.

Entre los positivos y los fallecidos son 112 de 150 usuarios los afectados ya por el foco de coronavirus. Entre los trabajadores de esta residencia, se mantiene la cifra de 17 positivos. En los geriátricos de toda la comunidad hay 441 mayores infectados por Covid-19 y 39 muertos. Cinco de ellos se corresponden con el centro de Barreiro de la misma empresa -DomusVi- y que también fue intervenido por la Xunta. Ayer tampoco fueron trasladados a Patos más usuarios de Barreiro, tras los cuatro del jueves. Allí también son 12 los que esperan por la confirmación de su negativo.