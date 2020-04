La Policía moañesa pide que el Sergas le informe de los positivos al recibir quejas por incumplir las cuarentenas

La Policía Local de Moaña solicita que el Sergas comparta con estos cuerpos los datos de infectados por Covid-19 en cada municipio. Y es que carecen de la identidad y del número de personas positivas que deben cumplir la cuarentena obligatoriamente. Sin embargo, en el cuerpo municipal moañés han recibido llamadas denunciando que presuntamente algunos vecinos que dieron positivo en estos tests, o bien sus familiares directos, están acudiendo a realizar recados como la compra en el supermercado, saltándose la obligación de cuarentena al ser sospechosos.

De todas formas, los agentes municipales ni siquiera pueden comprobar si esas denuncias son reales o infundadas, al no tener los datos de los vecinos que han dado positivo. Señalan que esto supone un riesgo tanto para el resto de vecinos como para ellos mismos y esgrimen lo que ocurrió en Cangas, en donde tres policías locales tuvieron que pasar a cuarentena tras atender a un anciano de 91 años infectado con el coronavirus. Cuando le atendieron, los policías locales no sabían que estaba infectado y por lo tanto no tomaron todas las medidas de seguridad oportunas.

Los agentes estaban a la espera de pasar las pruebas pertinentes pero el cuerpo municipal de Cangas ya tuvo que adoptar las medidas necesarias para prevenir nuevos contagios. Por ejemplo, las instalaciones y los vehículos fueron sometidos a desinfección el martes por la tarde. La tarea la acometió el personal de la empresa Roslev, contratada por el Concello de Cangas para la desinfección de los pabellones y centros educativos del municipio.

Desde la policía moañesa entienden que son unos trabajadores de riesgo, al tener que estar en la vía pública y atendiendo a muchas personas, por lo que deberían tener derecho a conocer cuántos contagiados hay en Moaña.

De momento, según ha podido saber FARO, no se registró ningún fallecimiento por coronavirus en este municipio, a pesar de la aparición de varios brotes como el de una familia a comienzos de mes o el de varios sanitarios del centro de salud de Domaio, que está cerrado y con sus pacientes desplazados a la Casa do Mar del casco urbano.

Controles

Mientras tanto, la Policía Local de Moaña continúa con sus controles viarios con ayuda de la Guardia Civil, para vigilar que se cumplan las condiciones del confinamiento obligatorio decretadas por el gobierno central.

La tarde-noche del martes pusieron una nueva sanción, en este caso a un ciclista, residente del centro de Moaña, que circulaba por la Avenida da Xunqueira procedente de Meira.

El ciclista, al ver el control, trató de eludir la sanción persiguiendo al camión de reparto de bombonas de butano, y alegando que había salido de casa en bicicleta para comprar una bombona. Sin embargo, fue sancionado al no coincidir sus explicaciones con la dirección de su domicilio.

Ayer por la mañana los agentes recibieron quejas de supuestas obras en viviendas, pero finalmente no se constató ninguna irregularidad.