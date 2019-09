Ayudas para dinamizar el uso del gallego

Por otra parte, la diputada provincial y concejala de Moaña, María Ortega, confirma la resolución de subvenciones para fomentar el gallego en la provincia, entre las que figuran doce entidades de O Morrazo.

En concreto reciben ayudas cinco colectivos de Cangas, cuatro de Moaña, dos de Bueu y uno de Vilaboa. Los cinco de Cangas son la Asociación Promoción Turística do Morrazo, para una charla coloquipo de recital de poetas de Cangas; Asociación Son do Pobo para un recital de poetas gallegos; Asociación de Pais de Minusválidos Psíquicos para la representación teatral en las Letras Galegas; Federación de comerciantes y la Fundación Casa Museo de Camaño Gestido. En Moaña fueron para las asociaciones Charaviscas, Entre Bambalinas, Sueste y Vecinos de Praia-Seara. Las de Bueu fueron para el Festival de Cortos FIC y para Vecinos de Banda do Río.