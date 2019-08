El adiós a la mujer que dio refugio a las mascotas

Los amantes de los animales de O Morrazo se entristecieron ayer, cuando empezó a correr como la pólvora la triste noticia del fallecimiento de Aurelia Soaje "Lela", la fundadora de la Protectora de Animais y presidenta de este refugio durante más de 20 años, hasta que un accidente la obligó a dejar esta labor.

Aurelia Soaje Pérez, conocida por todos los moañeses como "Lela", falleció la madrugada del sábado, alrededor de las 2.30 horas, a los 79 años y después de años de lucha contra una enfermedad y tras pasar los últimos dos meses postrada en cama. La noticia entristece a todos los amantes de los animales en la comarca, pues Lela es la fundadora de la Protectora de Animais do Morrazo, que desde sus instalaciones en Broullón se convirtió en la primera entidad de la comarca que se encargó de recoger y dar cobijo a los perros abandonados en la zona. Presidió esta protectora hasta 2015 y solo la apartó una lesión sufrida por una grave caída desde un muro, que le dificultó la movilidad en los últimos años de vida.

Su pasión por los animales comenzó antes incluso de crear la protectora, acogiendo a perros abandonados en su vivienda de Vilela, en la parroquia de Tirán. Las instalaciones de Broullón comenzaron a operar en 1993. En los últimos años de su periplo vital, Lela sufrió una fibrosis pulmonar que acabó costándole la vida.

Su trabajo incansable por dar un refugio digno a los perros abandonados llevó a que en 2010 el Concello, entonces presidido por Xosé Manuel Millán, inaugurase una estatua a la mascota abandonada entre el edificio Salitre y la playa de A Xunqueira. Aquel acto se convirtió en todo un homenaje en vida a Lela. Desde las actuales gestoras de la Protectora tienen recuerdos de cariño para Lela. Clara Barreiro, la actual tesorera y que trabajó varios años con Aurelia Soaje, explicó, al enterarse de la noticia: "Hoy toca decir adiós a una mujer que lo dio todo para y por los más indefensos, los de cuatro patas. Los animales eran merecedores de todo su cariño y respeto. Luchadora incansable, tenaz, fuerte donde las haya, anticipada a su tiempo... tuvo que sortear infinidad de obstáculos y adversidades pero siempre con un objetivo: darles voz y ofrecerles una vida digna a los que ella tanto amaba. Por todo esto, solo podemos decir, gracias Lela de todo corazón", concluye.

Desde el Concello de Moaña llegaron, a lo largo del día de ayer, condolencias a la familia y recuerdos a la vecina que dio forma a la protección de las mascotas en O Morrazo.

La alcaldesa, Leticia Santos, quiso destacar "a súa loita a prol da defensa dos animais, nun momento no que a maioría da sociedade non o comprendía. Lela sempre tivo claro que os animais tamén teñen dereitos e que as persoas donas teñen que responsabilizarse deles". Concluyó con agradecimientos: "Grazas ao seu labor naceu a Protectora do Morrazo, un legado que permanece. Grazas por ir contracorrente para ensinarnos a ser unha sociedade máis xusta".

La alcaldesa accidental, Marta Freire mostró sus condolencias a la familia y amigos de la fallecida, apuntando que "Lela é muller que deixa unha profunda pegada en Moaña e en todo o Morrazo. Temos que recoñecer a súa solidariedade e o seu gran traballo para concienciar á xente da responsabilidade que conleva ter unha mascota".

El cuerpo estuvo ayer en el tanatorio de Cangas, municipio en el que residió en los últimos años de su vida. La conducción será hoy, a las 19.00 horas, desde la sala 3 del tanatorio, en donde recibirá las honras fúnebres para su incineración en la intimidad familiar. El funeral religioso se celebrará mañana, lunes, a las 10.15 horas de la mañana en la excolegiata de Santiago de Cangas.