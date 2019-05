Los alcaldes trabajarán esta semana para confirmar los sondeos y los demás candidatos, para revertirlos

Un acicate para seguir trabajando con más fuerza e ilusión en la recta final de la campaña y la única encuesta válida es la de las urnas. Son las ideas que resumen el sentir de los candidatos de los partidos políticos que concurren el 26 de mayo a las elecciones municipales tras conocer los sondeos realizados por DYM para FARO.

En Cangas al PP le otorga seis concejales, dos menos que hace cuatro años. Su candidato, José Enrique Sotelo, entiende que el voto de su partido no está correctamente valorado y asegura que en los actos a los que acuden percibe una subida, "porque Cangas está paralizada". Sotelo atribuye este resultado en el sorteo a la inercia de las recientes elecciones generales "pois non parece moi realista o resultado de Ciudadanos e do PSOE".

Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) tiene un sólido respaldo de las personas encuestadas y estaría en disposición de volver a liderar el gobierno municipal con entre cinco y seis concejales y con Xosé Manuel Pazos al frente, aunque el candidato opta por la prudencia. "As enquisas marcan unha tendencia, pero non para que nos durmamos", alerta.

Menos optimistas son los muestreos el BNG, al que auguran la pérdida de uno de sus cuatro concejales. Su candidata, Mercedes Giráldez, recuerda que las urnas ya desmintieron en otras ocasiones a los sondeos, que el Bloque "está á alza" en los concellos y que el trabajo realizado en Cangas en los últimos cuatro años "foi significativamente maior que calquera outra forza".

El otro sostén del tripartito cangués es ASpUN, que tiene tres concejales en la actual corporación. La número uno de la lista es Ánxela Vizoso, que repite aunque bajo las siglas de Avante!-Candidatura Veciñal. La encuesta de DYM para FARO indica que su representación corre peligro tras el 26-M, pero esos datos distan mucho de las "sensacións que temos na campaña". A nosa sensación é de consolidar, e mesmo mellorar, o que temos", reitera Vizoso, que también considera "significativo" que sea, pese a su corta trayectoria política, la candidata más valorada por la ciudadanía, lo que traduce como "un recoñecemento á nosa implicación".

Desde Cangas Decide, José Luis Gestido piensa que la encuesta está influida por el resultado de las generales. Les otorga entre cero y una actas de edil. "Creo que Cangas Decide será alternativa y la sensación es que la gente quiere apostar por un partido de Cangas. Sería un error confiar en partidos de Madrid y en los que presentan a gente que desconoce la realidad de Cangas".

En Ciudadanos están satisfechos con los dos ediles que le otorga el sondeo. "Nuestra valoración es positiva, con cautela, porque solo es una encuesta", señala su candidato, Sergio Iglesias, que se alegra de que "vaya calando la idea de cambio e innovación".

El PSOE de Cangas fue la única formación política del municipio que rehúso ayer comentar los datos de los sondeos.

En Moaña, la encuesta otorga una victoria clara al BNG que lidera Leticia Santos, que obtendría ocho ediles, dos más que en la actualidad y a uno de la mayoría absoluta. Santos es además la candidata mejor valorada de la comarca. De todas formas, no se fía. "Está todo por decidir. O que si estamos notando é unha corrente de simpatía moi forte, con moita participación nos actos". Santos pide que "o apoio que nos amosa a xente" se traduzca en votos "se queremos que Moaña non volte aos catro anos anteriores de parálise".

El PP moañés pasaría, según el sondeo, de 7 a 5 ediles. Su candidato, José Fervenza, aseguró ayer que "non creo nin deixo de crer nas enquisas. Os meus resultados son os que saian das urnas o vindeiro domingo. Eses serán os únicos válidos. Dende este grupo seguiremos traballando igual que ata o de agora, presentando propostas".

El PSOE se mantendría en Moaña en 3 ediles o bajaría a 2. Su candidata, Marta Freire, considera que "non sería xusto que só o BNG retabilizase o traballo realizado polo goberno municipal nestes últimos catro anos, cando nós fomos clave para que Moaña avanzara". Asegura que los vecinos tienen la oportunidad de que "Moaña siga cara adiante da man dun gobernó socialista". Por su parte, el candidato de XM, Javier Carro, considera "insuficiente" el incremento de votos que le da el sondeo, según el que podría obtener su segundo edil. "Penso que poderemos chegar a tres", concluye.

Bueu es el único municipio para el que la encuesta de DYM pronostica una mayoría absoluta, que sería la cuarta consecutiva del BNG, aunque más ajustada. "Son enquisas e constitúen a mostra dunha tendencia. Nós seguiremos traballando para obter o mellor resultado posible", dice el alcalde y candidato del BNG, Félix Juncal. "Isto anima a traballar con máis intensidade se cabe porque é importante manter esa maioría, que nos deu a solidez para transformar Bueu". La candidata del PP, Elena Estévez, insiste en que "a enquisa que vale é a do domingo e esta é a semana clave, na que imos seguir traballando con ganas e ilusión". Estévez destaca que los sondeos "confirman que o BNG empeza a descender, percíbese un desgaste que se traduce en perda de votos e confianza". El PSOE por su parte destaca que esos sondeos le atribuyen el doble de representación. "É a recompensa a estes anos de traballo, pero creo que aínda vai ser maior", afirma su candidato, José Manuel Vilas.

La encuesta dejaría sin representación a ACB-En Marea. "É difícil facer unha cuantifiación demoscópica da nosa formación, na que imos xente de En Marea, Podemos, ecoloxistas? Cremos nas enquisas, pero a de verdade vai ser o domingo", dice el actual concejal Julio Villanueva. Avanza que durante esta última semana "traballaremos aínda máis e intensificaremos o noso perfil de oposición". El sondeo de DYM sí que da un acta de concejal a Ciudadanos, unos resultados que la formación naranja espera mejorar. "Aún no está todo el pescado vendido, queda por delante de una semana y todavía pude haber muchas vueltas. Nosotros salimos a ganar", dice su candidato, José Cruz.