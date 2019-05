Pazos alcanza a Sotelo pero necesitará pactar con PSOE y Bloque para repetir como alcalde

La derecha, que en Cangas, acude fraccionada, tendría muy difícil gobernar el municipio, salvo que se produzca un pacto contra natura PP-PSOE y Ciudadanos.

La encuesta señala que el PP, con el 26% de los votos emitidos, sigue bajando y pasa de 8 a 6 concejales, a los que podría llegar Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE), fuerza que consiguió la Alcaldía hace cuatro años al gobernar en coalición de izquierdas con el BNG y Asemblea Pola Unidade (ASpUN). El PP, que lidera José Enrique Sotelo, pasaría por sus horas más bajas, desde que en el año 1999 obtuvo la mayoría absoluta por primera vez e incluso podría caer a los cinco concejales.

Sería Ciudadanos quien recogería ese voto perdido de la derecha, que aparece en escena con dos ediles, después de haber conseguido en las Generales unos muy buenos resultados en el municipio. Cangas Decide, el partido de la escisión del PP que lidera José Luis Gestido corre el riesgo de no salir.

La encuesta ofrece un dato sorprendente y aborta el rumor que hay de sorpaso entre lo que ahora es Avante! y ACE. Se trata de que la formación política que lidera Ánxela Vizoso también corre el riesgo de no obtener concejal. Está en el límite, cuando con las siglas de ASpUN había conseguido hace cuatro años 3, dando la sorpresa. Se quedaría solo con el 7% de los votos emitidos, frente al 25% que consiguiría ACE, con quien teóricamente pugna por liderar el nuevo gobierno de izquierdas.

Este posible descalabro de la formación que se sitúa en la izquierda radical obligaría a ACE a pactar un gobierno con el PSOE, que conseguiría entre 2 y 3 concejales, y con el BNG, que vuelve a demostrar que tiene un voto fiel que le permite no bajar de 3 concejales. Los nacionalistas habían conseguido hace cuatro años cuatro ediles y desde sus filas siempre se reconoció que uno lo tenían prestado del PSOE, que había pasado de tres a un concejal en 2015 con Alfredo Iglesias al frente. Pero para alcanzar la mayoría es inevitable, según los datos de la encuesta, contar con el PSOE, que no se puede decir que aproveche demasiado el efecto Pedro Sánchez y se le otorga entre 2 y 3 concejales, muy lejos de los resultados de las generales, donde fue la fuerza más votada. Pero tampoco se puede descartar un pacto contra natura, que sería el que formarían PP, PSOE y Ciudadanos. Y no se descarta porque la candidata socialista, Ana Belén Martín, lleva durante toda la campaña rehuyendo la pregunta sobre los pactos de gobierno, sin decir claramente qué tipo de alianza apoyaría. Pero quien saldría de verdad reforzado de estos comicios, según los resultados de la encuesta sería Alternativa Canguesa de Esquerdas, que repite con Xosé Manuel Pazos a la cabeza y tras superar una enfermedad. ACE subiría a costa de los votos de Avante!, pero también una buena parte del electorado que en las Generales votó al PSOE emigra hacia esta formación ya histórica de izquierdas, cuyo líder aguantó hasta el final a un tripartito que, en ocasiones, hacía aguas.

La entrada de Ciudadanos es casi funesta para el partido de Cangas Decide, que solo obtendría el 4% de los votos emitidos, lo que le daría en ninguno o un concejal.