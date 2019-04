La Xunta inicia "en semanas" el pago de terrenos, incluso de los tramos ya finalizados de la autovía

El malestar generado por el retraso en el pago de las expropiaciones para convertir el corredor en autovía no se limita al tercer y último subtramo, que está en obras, sino que ayer propietarios de terrenos afectados en el segundo subtramo, de Meira, que lleva 11 meses en funcionamiento, desvelaron que todavía no habían cobrado. Eso sí, desde la Xunta garantizan que "en cuestión de semanas" retomarán los pagos. Atribuyen estos retrasos a que la empresa que gestionaba las expropiaciones entró en liquidación. La nueva empresa contratada está clarificando todos los expedientes y empezará en breve a reiniciar las expropiaciones. Desde la Consellería de Infraestruturas dejan claro que, pese a los problemas de la anterior compañía, no han suspendido los pagos y a lo largo de 2018 se abonaron 600.000 euros por este apartado.

Aseguran que la empresa es una asistencia técnica que apoya a la Xunta en la organización de la información, la convocatoria de afectados y trámites como el levantamiento de actas. Sin embargo, en 2018 los pagos los ejecutó el propio servicio provincial de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) con información previa o con resoluciones judiciales.

De los dos primeros subtramos restan por lo menos por pagar los terrenos sobre los que los propietarios presentaron recursos al no estar de acuerdo con el precio fijado. Pero además varios propietarios denuncian que no presentaron recursos y llevan tres años esperando por el cobro de sus parcelas. La Xunta espera contar pronto con todos los datos clarificados para poder abonar lo que resta. Indican que fundamentalmente lo que falta por pagar se corresponde con el tercer subtramo que está en obras. En ningún caso serían cantidades importantes, ya que hay afectados con deudas de 500, 300 o algo más de 1.000 euros, pero de todas formas quieren que se cumpla con los pagos antes de que acaben definitivamente las obras. Esta finalización será efectiva a finales de mayo o comienzos de junio.

En el proyecto de actuación de este tercer tramo de conversión del corredor en autovía, de casi 4 kilómetros, el número de fincas a expropiar era de 88, por un importe total de 76.545 euros. Además de las expropiaciones en sí, valoradas en 48.489 euros; dentro de los pagos se incluían fincas afectadas por servidumbre; otras por ocupación temporal, con un importe de 11.840 euros; bienes afectados, por la suma de 11.840 y por afección del 5%, añadiendo 3.645 euros al total.

En relación al volumen de la obra, con un presupuesto de 18,4 millones de euros, el importe de las expropiaciones supone un mínimo pago, teniendo en cuenta también que con la construcción inicial del corredor ya se habían expropiado muchas fincas ante la previsión de desdoblar en un futuro. De todas formas hizo falta acometer otras expropiaciones y ocupaciones para la obra que en este tramo incluyó, además de los nuevos carriles, la construcción de un vial alternativo en O Meixueiro por donde se desvió el tráfico durante meses para evitar cortes mientras había que realizar voladuras de los taludes.