Industria cederá este año el pabellón 3 del recinto ferial para las aulas del Antón Losada

El patronato de la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada celebrará este mediodía una reunión de urgencia -será telemática y a las 13.30 horas- para dar cuenta del acuerdo alcanzado entre las consellerías de Industria y Educación para la cesión de espacio en el recinto ferial estradense en favor del IES Antón Losada Diéguez. El alcalde estradense y vicepresidente del citado patronato, José López Campos, confirmó ayer que ambos departamentos autonómicos llegaron a un acuerdo que hoy se someterá a la votación de los patronos de esta entidad pública para la firma del correspondiente convenio de cesión.

A falta de conocer en mayor profundidad el acuerdo, la pretensión de la consellería sería ceder el pabellón número tres de la popularmente conocida como Fundación do Moble. De este modo, se atenderían las preferencias expuestas por el instituto. En contraprestación, Educación aportaría 50.000 euros para compensar esta pérdida de espacio para el recinto ferial.

El pacto entre ambas consellerías fija un marco temporal. La cesión queda establecida para el presente año académico, de tal manera que pueda emplearse este período para estudiar soluciones definitivas para estas aulas. La pretensión es que el pabellón sea ocupado por los talleres destinados a los ciclos de la familia de Madera y Automoción, habida cuenta de que el espacio reservado a las sesiones prácticas de esta última rama estará en obras durante los primeros meses del curso, al objeto de dar cumplimiento a una antigua demanda de mejora. De este modo, lo que habrán de estudiar los dos departamentos a lo largo de este curso es qué solución definitiva de emplazamiento podría darse, de cara a próximos años académicos, a las aulas de Madera.

En este contexto, el alcalde de A Estrada no ocultó su impresión de que la mejor solución sería emplazar estas aulas-taller en el pabellón número cinco, dotado de dos pisos. "Sería la ubicación más razonable, con las obras que haya que acometer", reiteró ayer. El munícipe ya se había pronunciado en este sentido días atrás, incidiendo en que, aunque es el primero en apostar por la formación como uso compatible con la actividad de la Fundación de Exposicións -especialmente cuando se trata de formar a trabajadores para una de las industrias punteras de A Estrada- destinar a estas aulas la nave número tres del recinto ferial condicionaría la propia actividad expositiva, en la medida en que es por este pabellón por el que el recinto tiene salvados los problemas de accesibilidad que presenta.

Desde el IES Antón Losada Diéguez, cuyo consejo escolar apostó por posponer el inicio de las clases a falta de una solución para sus aulas-taller, se argumentó a FARO que la elección del pabellón número tres no obedece a un capricho. Inciden en que el que no les resultaría válido sería el cinco (tiene dos plantas, concebidas a efectos numéricos como dos pabellones independientes). La dirección sostuvo que este espacio no sería apto para la enseñanza porque carece de ventanas, de la ventilación debida y presenta humedades. "No es una cuestión de espacio. Necesitamos luz natural", apuntó el director del IES Antón Losada Diéguez, José Manuel Puente.

Sin embargo, con el curso a las puertas, ya no habían margen de maniobra para adaptar este espacio a las necesidades de estas aulas. Las obras para asegurar la habitabilidad del pabellón y ajustarlo a las exigencias de un espacio destinado a la enseñanza podrían hacer inviable disponer de él para este curso. Entre los factores contrarios a esta elección por parte de Educación figuraba también la dificultad para cumplir los protocolos de seguridad derivados de la crisis sanitaria del coronavirus, ya desde la imposibilidad de realizar una recomendada y necesaria ventilación.

Tan pronto como el patronato respalde hoy el acuerdo entre Industria y Educación se procederá a entregar al centro las llaves del recinto para que pueda iniciar el traslado de los talleres. En este sentido, a juzgar por lo expresado desde el instituto, todo hace pensar que este montaje vaya a ser rápido a fin de que las clases puedan arrancar con normalidad lo antes posible en las nuevas instalaciones.

La Fundación

La otra cara de la moneda es la propia Fundación de Exposicións e Congresos y el estado en el que quedará tras esta cesión. El recinto lleva un año prácticamente en blanco al verse obligado a cancelar su calendario ferial por la crisis sanitaria -incluida la Feira do Moble de Galicia, prevista para este mes- y nada ha pensar en que vaya a recuperar de inmediato el pulso. No obstante, el alcalde estradense no dejó de reconocer ayer que, en el caso de que quisiese programarse alguna actividad en este año de cesión del pabellón tres a Educación, esta se vería directamente afectada por una cuestión de accesibilidad. El mandatario se mostró partidario de convocar otro patronato para tratar exclusivamente cómo va a seguir funcionando la Fundación "y qué se hace con las instalaciones". Cabe recodar que sus cuentas llevan unos años encadenando déficit, que ahora se espera más abultado por la falta de actividad.