José Manuel rial silva "Ir aquí ahora mismo a un hospital es contagio seguro"

Madrid sigue siendo la zona cero del coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria que azota a toda España. Ahora es un área urbana de más de seis millones de habitantes en la que se escuchan más los pájaros que el tráfico y donde residen el audiometrista lalinense José Manuel Rial Silva y la profesora estradense Lucía Filloy Martínez. Rial, al que le cerraron la empresa el 16 de marzo, está inmerso en la duda de saber si estuvo contagiado después de presentar varios síntomas y no haber podido realizar el test. Filloy vive sola en Alcalá de Henares. Confiesa que el instinto animaba a sumarse al "éxodo masivo" y regresar a casa con la familia. En ella pesó más la responsabilidad de no moverse por si podía ser portadora del virus.

José Manuel Rial Silva es un lalinense de la parroquia de Donramiro que desde hace tres años vive en la capital de España. Trabaja como audiometrista en un firma que cerró el pasado 16 de marzo "y ahora mismo estamos en un ERTE y esperando nuevas órdenes a ver qué pasa", señala. Rial vive confinado en su domicilio madrileño junto a su pareja y su mascota pendiente de conocer su situación sanitaria después de sentirse mal. "No sé si llegué a contagiarme pero lo que sí tuve fueron tres síntomas en torno al día 20. Son la tos, que todavía la tengo, dolor de pecho y, también, un fuerte malestar muscular. Llamé al número que habilitaron en Madrid por esta pandemia y me podía estar muriendo porque no me llamaron más. Es un número al que llamas por si tienes algún síntoma y ellos te hacen un seguimiento. Sin embargo, sigo esperando a que me vuelvan a llamar para ver cómo estoy", explica.

Las sospechas sobre su estado de salud hicieron que Rial incrementase las medidas preventivas y por eso recuerda que "desde entonces, por supuesto que no salí de casa, ando con mascarilla e intento no estar en contacto con nadie. Estás metido en casa porque no te queda otra". Este oriundo de Donramiro también fue testigo de primera mano del colapso sanitario registrado en Madrid durante los últimos días con motivo de la propagación del Covid-19. Al respecto, manifiesta que "he llamado a mi centro de salud para ver qué podía hacer y me dijeron que vigilara lo que es la fiebre -yo fiebre no tuve en ningún momento- y no sé si estuve o estoy contagiado o no porque las pruebas no te las hacen porque está todo saturado. Ahora mismo está todo un poquito más tranquilo pero al principio fue un caos. De todas formas, a día de hoy los hospitales de Madrid siguen bastante saturados".

Mientras aguarda por saber si está contagiado o no, José Manuel Rial sí cuenta en su entorno con alguien que lo ha padecido ya. "Conozco a alguien cercano a mí que estuvo contagiado y estuvo ingresado. Es un chico que está bien, aunque evidentemente sigue en cuarentena y no puede salir de casa. Le dieron un tratamiento, y estuvo ingresado siete días porque empezó con neumonía. Le dieron unas pastillas y como te digo está en su domicilio", añade. Y preguntado por si en cuanto amaine la tempestad en los hospitales madrileños irá a realizarse la prueba para salir de dudas, responde que "si te digo la verdad, no. Yo ahora mismo estoy bien y simplemente tengo tos. Cuando me da esa crisis de tos me duele un poco el pecho pero en el caso de que no tuviera coronavirus ir ahora mismo aquí a un hospital es contagio seguro al cien por cien".

Rial no pierde vista a su familia dezana, sobre todo desde que empezó el estado de alarma y comenzó a sentir los tres síntomas antes relatados. "Tengo a mis padres en nuestra casa de Donramiro, con los que hablo habitualmente y están los dos fantásticos, afortunadamente. Hace unos seis meses que no los veo". En cuanto a sus planes para después de este confinamiento recientemente ampliado por decisión gubernamental, José Manuel Rial no duda y asegura que "lo primero que haré cuando se levante la cuarentena es intentar salir a la calle, que es ahora lo más importante, y, si acaba esto pronto, ir a ver a mis padres. Está claro".