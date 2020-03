Fallece un septuagenario lalinense que llegó el día 15 de un viaje de Torremolinos

El coronavirus se ha cobrado la primera víctima en Deza y Tabeirós-Montes. Se trata de un varón de 74 años, natural de una parroquia de Lalín y residente en el núcleo urbano, que permanecía ingresado en un centro hospitalario de la capital compostelana desde el pasado jueves día 26 y donde falleció en el día de ayer después de no haber sido capaz de superar el cuadro clínico provocado por el virus.

Familiares de la víctima afirman que el septuagenario había realizado un viaje, junto con otros mayores, a la localidad malagueña de Torremolinos, de donde regresó hace ahora justo una semana. Por tanto, no se descartaría que fuese en la ciudad andaluza en la que se contagiase con el Covid-19. Las personas más próximas a su entorno podrían someterse en los próximos días a la realización de las pertinentes pruebas médicas para saber si también se han contagiado o no. En principio el funeral por el eterno descanso del fallecido se celebrará en el día de hoy, si bien tal y como establecen los protocolos sanitarios decretados por el Gobierno Central, sus restos mortales no podrán ser velados nada más que por las personas de su entorno más próximo para evitar la aglomeración de personas en el tanatorio.

Este lalinense, como apuntamos, es el primer fallecido en los nueve municipios de las comarcas a consecuencia de este virus. Conviene recordar que, de los casos que trascendieron, al menos hay otro varón convaleciente, también, después de haber participado en una excursión del Imserso. Este cruceño regresó días atrás de Benidorm, a donde se desplazó junto a otros vecinos de la localidad dezana. A esta misma ciudad levantina se desplazó un positivo de Dozón, aunque en este caso lo hizo a título personal y no en un viaje organizado.

Por otro lado, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) descarta por el momento la realización de test rápidos en el centro de salud de Lalín. Desde este departamento de la Consellería de Sanidade se explica que el propio ambulatorio, como todos las instalaciones análogas en Galicia, dispone de un plan de contingencia del Covid-19 adaptado a sus circunstancias. "En el momento actual no se contempla la necesidad de la instalación de una carpa exterior del centro de salud de Lalín", manifiesta el departamento dirigido por Jesús Vázquez Almuíña. No obstante, eso no quiere decir que el Sergas cierre definitivamente la puerta a una propuesta planteada por el alcalde, José Crespo, días atrás. En caso de que fuese preciso tomar "medidas extraordinarias", no se descartaría la colocación de esta infraestructura como, por ejemplo, ya funciona en A Estrada.

El regidor ya había anunciado tiempo atrás medidas preventivas dentro de las competencias municipales y, entre ellas, está el contrato para el suministro de una carpa -debe ser costeada por el ayuntamiento- en caso de que el Sergas autorice los test. Mientras, el Concello prosigue con su intenso plan de limpieza y desinfección de espacios públicos del casco urbano y mañana estos trabajos darán comienzo en los 348 núcleos de población del rural, también con desinfección de 1.500 contenedores.