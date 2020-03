A Estrada limita a casos de extrema necesidad la atención al público por el coronavirus

El Concello de A Estrada limita desde hoy a "casos de extrema necesidad" la atención al público en las dependencias municipales. Es la primera medida de prevención y lucha contra la pandemia de casos de coronavirus que recoge el bando que acaba de editar el Concello para hacer saber a los vecinos las medidas de prevención que va a adoptar el Concello.

En los citados "casos de extrema necesidad", para ser atendidos, los vecinos deberán llamar con anterioridad al consistorio para verificar con carácter previo que es necesaria su presencia en el consistorio.

Se primarán los métodos de gestión a distancia. Así, los vecinos podrán optar por la vía telemática, mediante la página web aestrada.sedelectronica.gal, o por la telefónica, llamando al 986 570030.

Además, según explicita el bando, desde hoy y por espacio de 15 días, quedan suspendidas todas las actividades municipales, deportivas, culturales y de servicios sociales. El plazo definitivo de vigencia de esta medida vendrá condicionado por la evolución de la enfermedad.

Lo que está claro es que desde hoy, y también durante los próximos 15 días con el mismo condicionante de la evolución de la enfermedad, se suspenden los usos de los siguientes centros municipales: instalaciones deportivas (pabellón y campos de fútbol), Teatro Principal, Conservatorio, Escola Infantil Municipal, biblioteca, ludoteca, centro de día, centros sociales y mercadillos, entendiendo como tal tanto los del sábado -ya desde mañana- como los de los miércoles).

Asimismo, desde la administración local, se recomienda a los centros educativos que eviten aglomeraciones durante los próximos 15 días, en un plazo igualmente condicionado a la evolución de la enfermedad; a quien tenga prevista la realización de actividades y fiestas privadas, que prescinda de ellas; a las asociaciones y entidades municipales, que eviten aglomeraciones; y, a la ciudadanía en general, no hacer viajes y desplazamientos que no sean imprescindibles (evitando a toda costa zonas de máxima concentración del virus) y no visitar centros de mayores, hospitales o centros médicos salvo casos de extrema necesidad.

Desde la administración local también se explicita que el teléfono para consultas telefónicas del centro de salud de A Estrada es el 986 572663 y se recomienda a los vecinos lavar con frecuencia las manos y la cara con agua y jabón, evitando "todo contacto físico con otras personas"; y seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad y la Consellería de Sanidade en caso de que tengan algún síntoma, contactando por tanto con el 061 o el 900 400 116. Desde el Concello se pide a la ciudadanía estradense que "colabore en la lucha del virus" y que "lleve a cabo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, la Consellería de Sanidade y del Concello de A Estrada, el cual está en constante comunicación y colaboración con el centro de salud" local.

Finalmente, a través del bando se hace un llamamiento conjunto de todos los grupos políticos del Concello a la "responsabilidad personal de los vecinos de A Estrada", para que mantengan la calma y eviten desplazamientos, en la medida de lo posible. El alcalde José López Campos también recuerda en el bando que las medidas que recoge son de "debido cumplimiento".