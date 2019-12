El PP exige la dimisión de Pichel por pago anticipado de una factura y el gobierno le pide "mesura"

Solo un día después de que los votos en contra de PP y BNG tumbasen el primer presupuesto presentado por el ejecutivo de la socialista Verónica Pichel, el salón de sesiones de Forcarei acogió al mediodía de ayer un nuevo pleno de la corporación, en este caso de carácter extraordinario. La convocatoria se hizo a instancia del Partido Popular, que pidió aclarar las "irregularidades" que observó en el pago de una factura. El gobierno defiende que el abono anticipado de esta se debió a un error pero el PP, que no comparte este criterio, exigió públicamente la dimisión de la alcaldesa.

Los populares sostienen que las irregularidades del pago de la factura en un taller de igualdad del pasado verano "fueron confirmadas por el informe de la Secretaría Municipal sobre este caso, aunque esta dependencia achacó dicha circunstancia a un error y añadió que, a su entender, queda convalidado por la posterior celebración de la actividad", indica el principal grupo de la oposición forcaricense. "Una persona que aprueba una factura por decreto en el que se dice que los servicios se prestaron a satisfacción del Concello cuando la actividad no se celebró, y ella es consciente de ello, está incumpliendo la ley, que dice que las facturas de las administraciones tienen que pagarse en base al principio de servicio prestado", sostienen los populares, que añaden: "ella [por Verónica Pichel] es la responsable y está manejando el dinero público de todos los forcaricenses en contra de lo que dice la normativa, por lo que creemos que no está capacitada y que, por dignidad, debería dejar inmediatamente su cargo".

Desde las filas del PP se indicó también que se reservan nuevas acciones "para llegar al fondo de este asunto porque nos parece muy grave", señalan.

Desde el gobierno de Pichel se reconoce la veracidad del abono de un taller de relaciones afectivo-sexuales saludables en un contexto de igualdad y respeto con carácter previo a su realización. Indican que en realidad la factura era por 1.070 euros pero incluía también un manual para el uso de lenguaje no sexista que sí había entregado ya la empresa adjudicataria. Fuentes municipales indican que el informe calificó la situación de error y exceso de celo de la persona encargada de conformar la factura, la ausencia de secretario-interventor cualificado en aquel momento y la prisa por encargar, ejecutar y justificar la actividad. "Como días después se desarrolló efectivamente el taller, el secretario concluyó que no se produjo ningún tipo de menoscabo a los caudales públicos, aunque también censuró el hecho de que la empresa presentase la factura antes de tiempo", informan desde el gobierno. Este encargó otro informe jurídico a la Diputación que, según explican, resolvió que se trató de una situación anómala que no causó perjuicio real para el Concello e incide en la "buena fe" de la trabajadora.

En este contexto, la alcaldesa pidió "mesura" al PP en su labor de oposición, al entender que "magnificar" un error sin consecuencias no hace bien alguno al Concello. Añadió que el pleno forzado costó más -700 euros- que la actividad sobre la que los populares quisieron debatir (600).