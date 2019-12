PP y BNG tumban en pleno los presupuestos del gobierno de Verónica Pichel para el próximo año

Partido Popular y BNG tumbaron ayer en pleno con su voto en contra el proyecto de presupuestos que para 2020 diseñó el gobierno de la socialista Verónica Pichel Guisande. Populares y nacionalistas coincidieron también en posicionarse en contra del pliego para la licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

"Si dos partidos tan opuestos ideológicamente como PP y BNG te dicen que lo estás haciendo mal, está claro que tu gestión es nefasta porque solo con fotos, que fue lo único que hizo estos seis meses, no se gobierna ni se solucionan los problemas de los vecinos", estimó el PP. El principal grupo de la oposición explicó que su rechazo a las cuentas se debe "a toda la concepción del presupuesto, ya que es restrictivo, con 30.000 euros menos que el año pasado, y eso no da respuesta ni al problema demográfico ni a la creación de empleo", sostienen los populares.

Advierte esta fuerza un "absoluto abandono de las zonas rurales" en el plan de inversiones, las "escasas actuaciones previstas para los núcleos urbanos, el aumento de los gastos de personal en un 15% y el incremento de la presión fiscal hasta alcanzar los 340 euros por habitante y año, lo que supone la mayor carga tributaria de la historia de nuestro concello", detallan.

Tampoco el edil nacionalista Roberto Jorge Correa respaldó las cuentas presentadas por el PSOE, coincidiendo en su voto con el PP. El concejal explicó que el propio gobierno reconoció "que eran los presupuestos del PP con el anexo de inversiones cambiado". "Eso ya lo dice todo", estimó Roberto Jorge, que se confesó sorprendido con la explicación socialista. Remarcó que el BNG no apoyará un "corta y pega de los presupuestos del PP" a los que también votó en contra en su día. El concejal apuntó también que el gobierno de Verónica Pichel no llamó al BNG para intentar negociar estos presupuestos. Indicó que quiso hacerlo con el PP en comisión informativa pero que al Bloque envió un mensaje el pasado domingo. "Quiero creer que es inexperiencia de este equipo de gobierno y no maldad", apuntó. Este grupo observó también varios errores en el proyecto presupuestario, ante los que observa falta de rigor en su confección.

El Bloque fue crítico con partidas como la reservada para el campo de fútbol de Forcarei. Observó en este punto Roberto Jorge Correa "un poco partidistas" las cuentas del gobierno socialista al aceptar 185.000 euros para este proyecto procedentes del Plan Concellos de la Diputación. Remarcó que al de Bandera el ente destina 1,2 millones. "Si fuese con otro partido pondríamos el grito en el cielo", reconoció el concejal. En relación a que estos fondos son, además, del Plan Concellos, consideró "absolutamente injusto que pretendamos financiar el campo de fútbol con ese dinero". "Es un agravio y no lo vamos a aceptar", añadió.

Desde el gobierno se estimó que el presupuesto presentado a pleno es "eminentemente social, basado en el control del gasto público, la procura de la eficiencia y eficacia en la gestión municipal y el apoyo a los nuevos proyectos empresariales". Se defendió la recuperación del SAF, el futuro campo de fútbol y los programas para la infancia y la tercera edad como los tres ejes de un proyecto que se sitúa en 2.867.346,96 euros.

Ya en relación a los pliegos del SAF, el Bloque explicó que su voto en contra se basa en su defensa de los servicios públicos. Entiende que prestar este servicio a través del Concello permitiría ahorrar 130.000 euros, "que es mucho dinero con un presupuesto como el de Forcarei", y entiende que esta cantidad podría destinarse a incrementar el sueldo de las trabajadoras o a aumentar las horas de servicio. PP y BNG coincidieron en observar en el pliego diversos errores.

Forcarei celebra hoy un pleno extraordinario a petición del PP, que denunció posibles irregularidades en el pago de una factura.