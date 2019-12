Maril estima que el traslado del consistorio costará 2,2 millones y lo considera un "despilfarro"

El PP de Silleda cuestiona las últimas declaraciones del alcalde del municipio, Manuel Cuíña, en relación con el traslado del consistorio y el coste real del mismo, así como el hecho de que no "acabe de tener claro cómo financiará la obra". El portavoz de los populares, Ignacio Maril, manifiesta que "ya antes de la celebración de la consulta, y después en varias ocasiones, le pedimos al alcalde que informase a los vecinos de cual sería el coste real del traslado, pero se negó a hacerlo". Apunta que según sus estimaciones, "superará los 2,2 millones de euros, y si pretende seguir con el proyecto sin tener claro como lo financiará no solo es un auténtico disparate, sino también una absoluta irresponsabilidad si decide seguir adelante".

Maril insiste en que "es llamativo e increíble, al mismo tiempo que preocupante, que a día de hoy el alcalde continúe sin aclarar de donde saldrá el dinero, ni que compromisos tiene con las administraciones, porque en un principio, afirmó que la Xunta financiaría el 33%, pero ahora ya no dice nada, y a las otras administraciones ni las nombra", apunta. Exige al mandatario que aclare esta situación cuanto antes y que informe de las gestiones que lleva realizando durante estos tres años antes de gastar más dinero. "Ya está bien de vender humo sin tener nada claro", insiste.

Desde las filas populares señalan que además desde el Concello ya se lleva desembolsando, según estimaciones, más de 100.000 euros entre los costes del referéndum, el proyecto realizado, los estudios complementarios para ver la situación estructural y otros gastos. "¿Realmente es necesario malgastar este dinero cuando el Concello actual cumple a la perfección su función y cuando hay alternativas más baratas para unificar los servicios?".

El PP recuerda que el traslado del consistorio supondrá además el traslado de la Casa da Cultura, que pasará a tener sus sede en las instalaciones de la actual casa consistorial. "No entendemos que no sirvan para el concello, y que se encuentran en un lugar tan peligroso para que se acerquen los vecinos, como dijo el alcalde cuando pidió el voto para su traslado, y ahora sea el espacio más acertado para albergar la Casa da Cultura, que tiene mayor actividad por las noches, y acuden más vecinos, entre ellos muchos menores", se pregunta el PP, que cree que de "conocerse todos estos hechos en el momento de la consulta, en donde el resultado fue bastante cuestionable, los vecinos hubiesen optando por el no". Por ello, Maril pide a Cuíña que "deje de ocultar datos a los vecinos y reconsidere la intención de ejecutar el trasladado del consistorio, ya que es un auténtico despropósito y despilfarro".