El PSOE condena la falta de apoyo a exigir una ambulancia para el PAC de Cerdedo

El grupo socialista en Cerdedo-Cotobade logró ayer la aprobación de tres de las cuatro mociones que elevó a pleno. No obstante, puso el acento en el hecho de que no saliese respaldada su moción referente a la dotación de una ambulancia para el PAC de Cerdedo. "No se mueve un dedo a pesar de no cumplir la ratio obligatoria en muchos puntos de nuestro concello; es indignante que en campaña se adquieran compromisos que luego no se llevan a cabo", apuntaron los socialistas. Desde el PSOE se indicó también su voto en contra a la cuenta general del año pasado debido "al gasto desmesurado que contempla la misma", tal como apuntó esta formación.