Vilariño desvela peticiones de comerciantes no socios de la AED para participar en el mercadillo

El portavoz municipal del BNG de Lalín, Francisco Vilariño, desveló la existencia de al menos seis peticiones de comerciantes no socios de la Asociación de Empresarios de Deza (AED) para participar en la Feira de Oportunidades prevista por la patronal para el día 31 de este mes y el 1 de septiembre. Las solicitudes, asegura el político nacionalista, fueron formalizadas ante el registro del ayuntamiento y pide que sean atendidas, tanto en cuanto el Concello firmó recientemente un convenio con la entidad presidida por Antonio Lamas mediante el que se aportan 35.000 euros para actividades de dinamización de comercio y hostelería.

Vilariño asegura que con esta demanda no pretende poner en cuestión la labor de la asociación de empresarios ni de su sección del Centro Comercial Aberto (CCA), pero mantiene que en propuestas impulsadas con financiación municipal el ayuntamiento debe velar porque no existan exclusiones; es decir, que todos los comercios puedan beneficiarse de las mismas al margen de que sean o no miembros de la AED.

El portavoz del BNG señala que un gobierno no debería a renunciar a programar actividades propias para la dinamización de estos gremios, pero cuando prácticamente todo el presupuesto de este área se deja en manos de la patronal dezana, debe tratar por todos los medios de que el dinero público repercuta en la totalidad de comerciantes y hosteleros de la localidad. Entiende que en caso de obviarlo se caería en un ejercicio de sectarismo no tolerable.

Vilariño apunta que, según las informaciones difundidas días atrás, el mercadillo cuenta con un total de 14 puestos de negocios asociados a la AED y si se da cabida a estos seis o a más que puedan estar interesados, el evento tendría una dimensión mayor y podría resultar más beneficioso para organización y potenciales clientes. Por eso reitera que desde el gobierno local se gestione la inclusión de aquellos comerciantes que solicitaron la participación en el mercado que tendrá lugar en la Praza da Igrexa y, al mismo, tiempo, que desde la administración municipal se publicite para que a estos seis puedan sumarse más establecimientos. Al nacionalista le sorprende que, cuando pasó ya un día de la solicitud formal de los comerciantes en el ayuntamiento, no haya trascendido esta demanda y que desde la concejalía delegada no se contactase con ellos para canalizar su reivindicación. "Todos son comerciantes y todos pagan los mismos impuestos. Creo que una actividad que se financia con fondos públicos debe beneficiar al mayor número posible de negocios", remarca.

En caso de que no sean atendidas las solicitudes de los emprendedores y las propuestas antes citadas, Vilariño Taboada anuncia que llevará una iniciativa al pleno del próximo viernes día 30 en este sentido. Precisamente la sesión plenaria está fijada para un día antes de la primera jornada de este mercado de oportunidades para el que, por cierto, la AED abonó las correspondientes tasas municipales por ocupación del suelo de dominio público.

El nacionalista alega que la subvención de 35.000 euros más otros 11.000 de aportación municipal para costear la vigilancia privada en el polígono Lalín 2000 a favor de la AED fue aprobada en el pleno del pasado mes de julio, pero esta iniciativa ya partía del anterior grupo de gobierno, un ejecutivo, dice, con el que la entidad regida por Lamas recibió la compensación económica anual récord, pues nunca los anteriores gobiernos habían aportado una subvención de esta dimensión.