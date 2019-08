El PP insta al bipartito a "ejercer la responsabilidad de gobernar" en la rúa Neira Vilas

El PP de Vila de Cruces reprocha al nuevo alcalde, Luis Taboada, que descargue la responsabilidad de materializar el cambio del proyecto de humanización de la rúa Neira Vilas "en el resultado de una votación que arroja un resultado de 28 a 13, que son 41 vecinos en total", en una actuación que afecta a por lo menos los 1.000 habitantes que tiene el casco urbano. Apunta que si tras la convocatoria la afluencia de interesados fue tan pobre, lo ideal sería "hacer nuevas convocatorias hasta conseguir" una representación significativa de los vecinos. Y, en caso de que aún así no haya una respuesta éxitos, "habrá que entender que no desean manifestar su opinión al respecto, lo que no significa que no la tengan". Para el PP, el escaso interés que despertaron las dos reuniones d el bipartito con los vecinos quizá obedezca "a que los vecinos consideran que ya hicieron su trabajo de elegir a los que toman las decisiones, y ahora son éstos los que tienen la obligación de decidir". Recalca que el gobierno debe tener la capacidad de gestionar una solución que agrade a la mayoría y que se adapte al nuevo modelo de villas y ciudades, que prima cada vez más la peatonalización.