El BNG solicita el arreglo de dos aparcamientos del casco urbano de A Estrada

El BNG de A Estrada reclama al gobierno municipal de López Campos la actuación inmediata sobre el pavimento deteriorado de dos de los aparcamientos de la localidad estradense. El primero, situado en las inmediaciones de la Casa das Letras, y el segundo en la Avenida de América. La formación describe a "unos aparcamientos decentes" como "una necesidad inmediata".

El partido de Susana Camba clasifica de "desastroso estado" la situación de las zonas de estacionamiento municipal. Además, insiste en la importancia del arreglo de los desniveles que presentan estas superficies por ser espacios de aparcamiento estratégicas en la localidad. "El de la Casa das Letras en las proximidades del Concello y de entidades bancarias y el de la Avenida de América en las inmediaciones del Centro de Saúde", subraya la portavoz nacionalista.

Asimismo, recuerda al gobierno de López Campos que no debe descuidar el mantenimiento de los mismos en detrimento de otros. "El hecho de que abriese el de la Praza do Mercado no le da derecho al abandono de las otras opciones, que son absolutamente necesarias para los vecinos y vecinas", argumenta Camba.

Por último, la formación municipal cree que el abandono de estos espacios muestra las "consecuencias de no priorizar debidamente los investimentos" y "a un ejemplo de ausencia de proyecto". Además, poniendo como ejemplo las nuevas infraestructuras de la Alameda insisten en la "irresponsabilidad intolerable al invertir dinero que no es suyo, sino de todos los estradenses".