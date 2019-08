Agolada-Melide, la arteria con más buses y camiones

La Axencia Galega de Infraestruturas registró un media diaria de 3.112 automóviles en la PO-840 -tramo pontevedrés de la carretera Betanzos-Agolada- durante el año pasado. De ellos, 405 eran camiones o autobuses, de modo que un 13% del tráfico total es pesado. El porcentaje sube incluso tres décimas con respecto a la memoria anterior y refuerza su liderazgo en esta modalidad entre las arterias autonómicas que atraviesan la comarca. No obstante, la intensidad media diaria baja en treinta coches (0,9%), según las mediciones efectuadas por la estación complementaria que la Xunta tiene en el kilómetro 68 de la PO-840, ya en territorio agoladés. La circulación se mantiene estable durante los últimos años, siempre por encima de los 3.000 coches diarios. La variación por meses es muy destacada, con 3.749 en agosto, mil más que en enero. La mayor diferencia por días se da entre los viernes, con más de 3.500, y los sábados y domingos, que no llegan a los tres millares. Las dos primeras horas de la tarde son las más concurridas, con unos 230 coches, pero de 2:00 a 5:00 no alcanzan los veinte.