Lamazares y Salgado apoyan el crédito para destinar 153.000 euros a facturas

A unos días de que tengan lugar las elecciones municipales, la corporación de Rodeiro celebró ayer un pleno para dar cuenta de la aprobación de la liquidación presupuestaria del presupuesto general del concello, correspondiente al ejercicio de 2018. Solo el PSOE votó en contra de la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial del crédito específico para poder pagar las facturas pendientes del período 2017/2018. El BNG e Independientes respaldaron al PP, pero critican su gestión.

"Lo que demuestra este pleno es una mala gestión de gobierno porque no se entiende que teniendo superávit y el remanente presupuestario de 2018 de unos 200.000 euros tengamos sin pagar facturas incluso de 2017 con un importe por encima de 153.000 euros", indica el portavoz socialista, José Vence, que recalca que esto se debe a una "gestión nefasta del Concello y tiene como consecuencia lo que nosotros hemos dicho siempre: la no aprobación de los presupuestos lleva a que no se hicieran modificaciones de partidas y provoca todo esto". Los socialistas son conscientes de que hay que pagar las facturas a los proveedores "pero con nuestro voto no cuentan porque no queremos cubrir una mala gestión del Concello" y no entiende a los demás partidos que sí respaldan al equipo de gobierno. "Votar a favor significa de algún modo cubrir también el tema de la gestión y nosotros, la oposición, tenemos que poner el acento en lo que es la gestión municipal".

Manuel Salgado, de Independientes de Rodeiro, decidió votar a favor porque "las facturas hay que pagarlas y el reconocimiento de crédito también lo hicimos nosotros cuando estábamos gobernando, aunque cuando estábamos nosotros él nos dio mucha caña y nos tachaba de desastre", pero recalca que no se puede dejar a la gente sin cobrar "y lo aprobaría igual porque tiene mayoría y si no votábamos a favor le vendería a la gente que por culpa nuestra se retrasaban en el pago".

Un cambio de gobierno

"Se demuestra la dejadez de su gestión, presume de que sobre dinero de 2018 y al mismo tiempo, tiene 153.000 euros sin pagar a proveedores y eso es algo injusto que no se pueden permitir en este concello", señala el concejal nacionalista, Alberte Lamazares. El BNG criticó al equipo e gobierno por el estado de las pistas: "no se puede tener un remanente y que las pistas estén todas abandonadas y la ley dice que el remanente sí se puede utilizar por ejemplo para arreglar pistas", apunta Lamazares, que cuestiona que hay zonas del municipio "que son imposibles de transitar". Le recordó al alcalde Luis López, que él "acusaba al gobierno anterior de dejar en los cajones mucho dinero sin pagar, pero él como tiene previsión de perder el gobierno municipal, por eso apuró esta semana para aprobar y reconocer todas las facturas que quedaban pendientes porque para la siguiente semana no las podría pagar y tendríamos que ser otros los que le demos solución a ese problema."