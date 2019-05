Cuíña "percibe" mejores resultados que en 2015 y López espera consolidar "un gobierno fuerte"

Los alcaldables de Lalín y A Estrada interpretan de manera dispar los resultados de la encuesta de DYM para FARO en la que el popular José Crespo roza la mayoría absoluta y el actual regidor, Rafael Cuíña, podría perder la mitad de sus ediles por la fuga de votos al PSOE. Mientras, en A Estrada los resultados auguran que el popular José López revalidará su poder con más votos e incluso más ediles mientras que el PSOE perdería dos o tres y el BNG ganaría uno o dos, Móvete se quedaría con uno y CxG no tendría representación.

La encuesta sitúa al PP de Lalín cerca de la mayoría absoluta. "La experiencia me dice que no podemos fiarnos de las encuestas y tenemos que aprovechar estos días. Sabemos del cansancio con este desgobierno", indica José Crespo. Le encantaría esta semana debatir "cara a cara con el candidato de la, supuestamente, la segunda fuerza más votada: el señor Santalla", aunque también acepta con más aspirantes. El actual alcalde, Rafael Cuíña, de Compromiso, no cree en este tipo de consultas y no entiende que los vecinos califiquen la gestión del gobierno de buena y que su partido principal baje o que el alcalde sea más conocido y mejor valorado que en 2015 y obtenga peores resultados. "Funciono por percepciones y las que tengo son mucho mejores que hace cuatro años". El socialista Román Santalla resalta buenas sensaciones y el cariño recibido y seguirá trabajando "con mucha cercanía y humildad". Apunta que "las encuestas no cambiarán el rumbo de la campaña". El nacionalista Francisco Vilariño no coincide con los datos: "dista mucho de lo percibimos. Vemos que tenemos apoyo" y espero mejores resultados". Pablo Senande, de Ciudadanos, tampoco los respalda. "Nno entiendo de dónde salieron esos números, porque el PP está de capa caída". Lara Rodríguez Peña manifiesta que: "la única encuesta válida es la del 26". No cree tener "nada asegurado ni que no podamos aspirar a más". Juan José Cruz, de Coalición de Centro Democrático (CCD), está satisfecho: "Sabemos que restamos a Cuíña. Bien merecido lo tiene. Su debacle es la pronosticada".

Ya en A Estrada, los alcaldables de PP, PSOE y Móvete no se fían de la encuesta. El popular José López dice saberlo "por experiencia": "Si por las encuestas fuera ni en 2011 ni en 2015 conseguiríamos gobernar". Por eso, se plantea "una semana de trabajo, con la misma intensidad que hasta ahora" para explicarle a cada vecino "todo lo hecho y todo lo que queremos hacer". Opina que "está en nuestra mano consolidar un gobierno fuerte y una etapa de progreso frente a otros experimentos de incierto futuro". Espera que así lo valoren los estradenses. El socialista Luis López Bueno cree que la encuesta "nada tiene que ver con la realidad". Añade que la de 2011 "daba a Dono como el más valorado" y le otorgaba la "mayoría absoluta y no fue así. Y eso es lo que le va a pasar al PP" ahora, opina. Convencido de que el PSOE "va a recibir "mucho más apoyo" que el que prevé el sondeo, dice que "la verdadera encuesta es la del 26-M y si todo salimos a votar saldrá ganando el pueblo y la derecha perderá". La candidata de Móvete, Mar Blanco, dice que en encuestas con tan pocos datos al cruzarlos con los de partidos de nivel nacional, partidos pequeños como Móvete salen perjudicados. Dice que así ocurrió en 2015, cuando "la misma encuesta" les situaba de quinta fuerza, sin representación, y quedó de tercera. Los alcaldables de BNG y CxG, Xosé Magariños y Liliana Vázquez, dicen que la "verdadera encuesta es el domingo". Aunque el BNG no suele valorar sondeos, Magariños entiende que refleja un BNG al alza y se propone trabajar para ampliar aun más el resultado y evitar la mayoría absoluta del PP. Vázquez espera que los estradenses consulten sus propuestas en Facebook y confíen en su proyecto, transverrsal, y necesario para A Estada.