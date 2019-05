"Creo no lugar no que nacín e medrei; pódese crear un Concello vivo e activo"

Impulso industrial | Seleccionei esta foto non porque me sinta identificado por este lugar, máis ben, pola urxencia e necesidade de impulsar o polígono, xa que ofrece posibilidades de traballo, prioritario para que Vila de Cruces siga latindo. É indispensable a existencia dun tecido de industrias que favoreza a creación de emprego e deteña o abandono do rural.