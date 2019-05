toño matalobos "Todo esto es una satisfacción personal más que algo económico"

Toño Matalobos es Policía Nacional, una profesión muy alejada de su pasión. Licenciado en INEF y con una larga lista de titulaciones a sus espaldas, el estradense puso en marcha hace dos años un proyecto personal que ha ido cobrando forma. En la actualidad, Matalobos se ha convertido en un conocido preparador físico, asesorando a atletas de diferentes niveles. Además, escribe un blog personal, tenweeks. run, en el que da consejos sobre preparación y cuidados físicos, además de dar su visión personal sobre eventos deportivos.

-¿Cuándo decidió comenzar con la preparación física de atletas?

-Fue hace dos años, cuando regresé a Galicia. Tenía en mente la idea de ponerme a preparar a gente. Es algo que siempre me gustó. Yo estudié INEF e hice cursos de entrenadores de triatlón. Además, al terminar la carrera di muchas clases de todo tipo en gimnasios. Cuando regresé decidí hablar con un amigo informático, Alberto Camba, que me hizo el blog. Luego comencé a entrenar a atletas. Ahora mismo llevo a diez personas. Me gusta que no sean muchos porque soy Policía y no puedo dedicarle todo el día a ellos. Prefiero tener pocos y llevarlos bien y que mejoren, que llevar mucho y no darlos atendidos. Me ofrecieron también varios clubes la posibilidad de llevar niños o algunos atletas pero no puedo por horarios. Lo que hago es llevarlos online y siempre que puedo quedo con ellos. También quedamos a veces para ir a carreras juntos, al menos los que estamos aquí porque también llevo gente de Sevilla y Valencia, y a veces también de Madrid.

-Hablamos de su faceta como preparador pero su día a día no tiene nada que ver con eso.

-No, yo soy Policía Nacional pero antes de entrar me dedique mucho tiempo a lo mío, en gimnasios, con cursos o de socorrista.

-¿Con qué tipo de deportistas trabaja principalmente?

-A veces realizo rutinas de pesas pero principalmente trabajo con deportistas de fondo, para maratones, medias maratones, 10 kilómetros... Actualmente trabajo con un grupo bastante heterogeneo. Hay de todo. El más rápido de los atletas que llevo ahora corrió la maratón en dos horas con 49 en Valencia. La más lenta fue una chica que la hizo en cuatro horas. Luego hay gente que te puede hacer un diez kilómetros en 35 minutos y otros en 55. Hay de todo. En triatlón ahora mismo llevo a tres personas. Uno de ellos hizo el duatlón de Muros y terminó en el puesto 20. Ha mejorado mucho. Lo importante en todos casos es ir poco a poco. No te puedes lanzar a correr una maratón sin haber corrido antes un diez kilómetros.

-¿Cómo hace para poder atenderlos a distancia?

-Al no ser muchos lo puedo hacer sin problema. Además hoy en día hay muchas aplicaciones que te lo ponen más fácil. Puedo ver sus entrenamientos justo al acabar de hacerlos. Puedo cambiar sus rutinas en cada momento según su evolución o también lo que quieran preparar.

-Todo esto lo hace entonces porque le gusta.

-Sí, lo hago porque me gusta y porque el tiempo me lo permite aunque sacrifique el tiempo para mis entrenamientos. Es algo pesonal, no económico. Algún entrenador ya me pegó el toque de que tenía que cobrar un poco más. No es porque les haga competencia, porque yo llevo muy poquitos atletas, sino por organizar precios. Si viviese de esto tendría que planteármelo de otra manera. Para mí es una satisfacción personal.