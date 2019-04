Compromiso por Galicia presenta la quinta candidatura a las municipales de A Estrada

Compromiso por Galicia (CxG) será la quinta fuerza política en liza en las próximas elecciones municipales de A Estrada del 26-M, según confirmó el secretario de Organización de CxG en Galicia, el estradense Orlando Villamayor, a última hora de ayer. Indicó que la candidatura ya había sido presentada ante la junta electoral de zona pero declinó desvelar quién es el alcaldable. Eso sí, negó tajantemente que vaya a ser él, como ocurriera en 2007: CxG no quiere duplicidad de responsabilidades.

Señaló que CxG no es "unipersonal" sino que trabajan "democráticamente y que aun a lo largo de la jornada de ayer cerraron los últimos detalles de la candidatura. En esta figuran, según detalló, 21 integrantes porque son los necesarios y esta formación política "no quiere ostentación".

Lo que tiene claro es que la de CxG es una "candidatura solvente por la capacidad, innovadora por las ideas, creíble por lo posible y honesta por los perfiles" de los miembros de su candidatura. "Era lo que A Estrada estaba esperando", consideró: una lista a la que se incorporan personas "sin tacha política" -que no hayan estado más de 8 años en puestos de representación- y "con muchas ganas de trabajar". Es "gente que no vive de la política", afirmó, y que "transmiten mucha confianza" a la par que "conocen perfectamente la realidad de A Estrada con sus carencias y cosas positivas". Señala que quizás sea la única fuerza que "por transversalidad y pluralidad" podría "llegar a acuerdos con cualquier fuerza política". Ahora bien, se define, como de izquierdas progresista y galleguista. Y hace una propuesta "fuerte por gobernar y colaborar con la oposición, contrastando ideas, posturas y llegando a acuerdos" porque no entienden "la política como una contienda".

Asegura que suyas serán "las mejores propuestas para A Estrada" y que ya tienen lemas: "nos falta un voto: tu voto sí nos vale" y "en Galicia, cuando te dicen que no es que sí".