“Los niños me dieron 43 años de alegría”

Seguro que pocos estradenses conocen a María Pilar Somoza Pérez pero si hablamos de Pili, la del IES Losada Diéguez, la cosa cambia. A lo largo de los últimos 43 años, Pili ha ido ganándose el cariño de los miles de estradenses que pasaron por su cafetería en el centro escolar. Su carácter, su cercanía y su alegría han sido siempre su carta de presentación ante el mundo. Alcanzados los 67, Pili afronta sus últimos días en su puesto. Toca jubilarse, una excusa perfecta para visitar sus dominios y sentarse a charlar con ella de tiempos pasados y presentes.

“Llegué aquí en noviembre de 1981. La cafetería la montamos nosotros después de que el centro me la concediese. De aquella no era como ahora, que va todo a concurso. Preguntaron si alguien estaba interesado en cogerla y decidimos arriesgarnos. Esto estaba vacío, así que tuvimos que hacerlo todo menos el mostrador y las mesas. La cocina y todo lo demás lo pagamos nosotros. Fue como empezar de cero”, recuerda sobre sus inicios en el Losada Diéguez.

“Cuando llegamos además aquí no había nada. Este fue el primer centro que se hizo en esta zona. Luego llegó el García Barros y del Número 1. Al principio comenzaron Figueiras y Miguel Couceiro, mi marido, que era los bedeles, y pocos meses después vine yo. En los primeros años me echaba una mano mi suegra y luego tuve a una chica conmigo. Desde hace muchos años, ya me encargo yo sola. Vengo a las seis y media de la mañana y paso doce horas aquí metida cada día. Esto para mí es vida. Es lo que me mantiene alegre. Me gusta estar con los chavales, tengo muy buen rollo con los profesores y la dirección del centro es de lo mejor”.

“Vi pasar por aquí muchísimas generaciones de estradenses. Aquí vinieron los padres, ahora están los hijos y en nada llegarán los nietos. Por eso decidí que ya era hora de dejarlo. Además, estoy a punto de cumplir 67 años. Ahora ya acabo los días muy cansada. Me cuesta levantarme y venir por las mañanas. Lo bueno que tengo es que después empiezan a venir los niños y eso me encanta, especialmente con los más pequeños, los de la ESO”, explica antes de echar de nuevo la vista atrás en el tiempo.

“Al principio esto era solo FP. Eran chicos con los que estabas cuatro o cinco años y entablabas una relación especial. Venía mucha gente del rural estradense. Con tantos años me daba tiempo a conocerlos bien. En esa época yo todavía era joven y casi diría que era peor que ellos. Cuando empecé tenía 24 años, la edad de muchos. Si había que subir a las mesas, se subía a las mesas. Soy muy extrovertida, así que siempre me presté a participar en todo lo que me proponían”. Pili recuerda que aquellos primeros años eran muy diferentes. Así, estaba permitido fumar y servir alcohol en la cafetería del centro. “Puede parecer sorprendente hoy en día pero era así, como un bar normal. Luego llegó la época en la que todo eso se prohibió. Cambió mucho. A partir de ahí ya no me salían los trapos amarillos cuando tenía que limpiar las paredes”, bromea.

Esos cambios también se notaron en el IES Losada Diéguez. “Es un centro muy bonito, de los mejores, y lo tienen muy bien cuidado. No tiene nada que ver como todos los que tengo visto”, explica. Uno de los principales cambios fue la llegada de la ESO. “Esos son con los que más trabajo. Los alumnos de los ciclos son diferentes. Son gente mayor que sí que viene por aquí pero no se relacionan tanto y, como pueden salir, muchos se van a tomar algo fuera del centro. Los pequeños, si tienen un euro, vienen a gastarlo en un bocadillo. Soy como una mamá para ellos. Al final les vas cogiendo cariño y ellos a mí. Les riño y no les importa. A mí me lo permiten todo. Soy la dueña y señora de todo. La jefita. Al final, termino conociendo a todos, al menos de vista. Le tengo mucho cariño a todos los niños. Vienen, te saludan, te cuentan cosas, te dan un abrazo... es normal. Al final estoy aquí todos los días con ellos. Acabo haciendo desde confidente a cuidadora si se encuentran mal. Los niños fueron mi alegría y mi vida durante estos 43 años. Ellos fueron los que me mantuvieron activa”.

Dispuesta a disfrutar de la vida que nunca tuvo

Pili destaca además la gran relación que mantiene con los profesores del centro. “Especialmente con el grupo Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ellos ya saben quienes son. En esas reuniones todo son alegrías. No hay penas”, explica. Con algunos de ellos lleva conviviendo a lo largo de muchas décadas y ha visto como muchos tomaban antes que ella el camino de la jubilación. “Todos sabemos que las penas hay que dejarlas en casa. Aquí se viene a trabajar y con alegría”, remarca como una filosofía de vida, al tiempo que destaca el gran trabajo realizado por la dirección del centro para convertirlo en lo que es hoy en día. Pili sin embargo dejará todo atrás y ha decidido no renovar la concesión de la cafetería. Lo hace con la intención de “disfrutar de la vida que nunca tuve” y también de pasar tiempo con su familia.

Unos bocadillos que se hicieron virales

La estradense es muy conocida entre los miles de estradenses que pasaron por el centro a lo largo de cuatro décadas, tanto que una conocida página de memes de Instagram la convirtió, junto sus bocadillos, en una protagonista recurrente de sus bromas. “Algo me han contado. Los chavales cuentan todo pero no les hago caso. Soy famosa por mis bocadillos pero también cuando les riño. Nunca me corté si le tuve que echar la bronca por algo. La verdad es que voy a echarlos mucho de menos. Disfruto trabajando aquí. A veces me levanto enfadada pero todo cambia cuando llego. Lo siento como si fuese mío, una parte de mi vida”.

