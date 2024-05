El selecto club de las firmas auditadas: solo 34 entre más de mil, pero casi la mitad del negocio

Auditar es examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley o costumbre. Consiste en revisar los procedimientos de una empresa a nivel contable o laboral, entre otros, para comprobar que reúne una serie de requisitos establecidos. Puede ser interna o externa, en función de si la realiza la propia empresa u otra entidad.

Por lo general, una firma tiene que hacer una auditoría si su volumen de operaciones supera los 5,7 millones de euros o cuenta con un activo superior a los 2,85 millones, y su plantilla rebasa los 50 trabajadores. En todo caso, y más allá de comprobar si se cumplen o no las normativas legales, es una práctica recomendable para todos los negocios porque, al revisar internamente los procesos, les permite identificar áreas de mejora. Además, al analizar los flujos de trabajo y los procedimientos, las organizaciones pueden reducir costos y riesgos, optimizar el uso de los recursos y mejorar su eficiencia y desempeño.

No obstante, sigue siendo una práctica muy poco extendida y limitada casi en exclusiva a las compañías más grandes en cuanto a ingresos y plantilla. Así es que, de las 1.091 empresas de Deza y Tabeirós-Montes que recoge el Ardán 2024, solo 34 figuran como auditadas. Entre ellas facturan cerca de 800 millones de euros, es decir, prácticamente la mitad (49,3%) de los 1.611 millones que suman las 1.091 sociedades; y dan trabajo a 2.509 personas, casi un tercio (30,2%) del empleo total, cifrado en 8.302. Cabe reseñar que el directorio empresarial de la Zona Franca de Vigo correspondiente a este año está elaborado con los datos de las liquidaciones del ejercicio 2022.

Esto no quiere decir que todas las empresas punteras en facturación estén auditadas. De hecho, casi la mitad de las que figuran en el Ardán por encima del límite establecido –5,7 millones de euros– no consta que se sometieran a este examen.También hay excepciones en el sentido contrario, pues entre las entidades auditadas figuran varias que no estarían obligadas a ello, ni por ingresos de explotación ni por número de empleados.

Casos llamativos

Los casos más llamativos son los de Constructora y Promotora Nueva Vista, de Lalín, con 194.427 euros facturados y una sola persona contratada, y la sociedad anónima Imar Ingeniería Modular, de Forcarei, con 365.481 euros de negocio y de la que no aparecen datos de plantel. También figuran como auditadas Hormitubo, de Silleda, que factura 1,67 millones y paga once nóminas; Maderas Varela Otero, de Vila de Cruces, con 3,63 millones y quince operarios; Grupo Taboram, de Lalín, con 5,07 millones y cinco trabajadores; y la también lalinense Excavaciones Vilariño Deza, con 2,93 millones y 23 empleados.

En cuanto a la distribución territorial, casi la mitad de las empresas auditadas están asentadas en la capital dezana, fundamentalmente en su polígono Lalín 2000. Este municipio cuenta con 16 de las 34 firmas sometidas a auditoría. Muy por detrás está A Estrada, equiparable en tamaño y población, en donde figuran solamente cuatro compañías con este requisito, superada incluso por Silleda, que tiene seis. Las demás se reparten entre Vila de Cruces, con tres; Forcarei y Rodeiro, con dos cada uno; y Dozón, con una. El Ardán no recoge ninguna empresa asentada en el municipio de Agolada que haya sido auditada.

Hay 38 empresas exportadoras en las comarcas

El Ardán 2024 recoge 38 empresas exportadoras entre ambas comarcas. Son solo cinco más de las que había hace un par de años, y eso que entonces el directorio contenía 567 firmas de la zona, mientras que en su última edición ascienden a 1.091. Eso sí, mantienen un peso similar en el conjunto empresarial, pues entre las 38 facturan 765.694.731 euros, que es el 47,5% del total, y dan trabajo a 2.414 personas, el 29% de los puestos que figuran en el Ardán en las dos comarcas. Veinte de las sociedades que trascienden las fronteras estatales han sido sometidas a auditorías, algo lógico teniendo en cuenta que casi todas son punteras en cuanto a ingresos.

Por municipios, Lalín lidera la exportación de mercancías al extranjero, con catorce compañías: Inasus, Tecglass, Metaldeza, Vilariño Esp, Embutidos Lalinense, Megodeza, Hermanos Toimil, Industrias Frigoríficas del Deza, Maxideza, Florentino Colección, GSI Dotación Industrial, Mejuto Industria de Refrigeración –con 915.506 euros facturados, es una de las tres exportadoras que no rebasa el millón–, Tripasdeza y Tegasca. A Estrada tiene la mitad que Lalín: Martínez Otero Contract, Hierros Diego, Ausavil-2, Construcciones Bamarti, Sometal, Leal y Soares España y Madesa Almacén de Carpintería. Con seis aparece Silleda: Nudesa, Frigoríficos Bandeira, Integraciones Silleda, Automocións San Marcos, Autocares Lázara y Lácteos del Deza. Las cinco de Forcarei son: Teccarsa, ABCR Laboratorios, Vidrogal, José Luis Docampo –en quiebra– y Talleres Márquez (61.647 euros facturados, la que menos de las 38). En Vila de Cruces son tres: Industrias Guerra, Hijos de Roberto Fuerte y Adegas Castrobrey (565.314 euros). Rodeiro está representada por las dos sociedades de Cogal (cooperativa y SLU) y Nucamsa es la única de Dozón. En Agolada no consta ninguna exportadora.

