"Es una pena que ningún otro partido se sumase al proyecto"

Desde su posición como presidente del Club Deportivo San Paio y vicepresidente de la Federación Gallega de Atletismo Ramiro Cillero es uno de los hombres que más está trabajando para conseguir la creación de unas pistas de atletismo en A Estrada. "Conozco el proyeto que José López puso sobre la mesa. De los demás partidos no sé nada. Me sorprende que otros partidos no se sumasen a la idea. Es algo que llevamos esperando desde hace muchos años. Es una gran noticia para el deporte y el atletismo estradense. Deberían pronunciarse públicamente. Parece que hay más interés y debate a la creación de un nuevo campo de hierba sintética que en esto. Esta oportunidad es única y tenemos que defenderla todos", afirmó el dirigente, que valoró positivamente la idea presentada. "Esta idea no solo implica aumentar las instalaciones deportivas en A Estrada, implica aumentar los niños en las escuelas de atletismo. Esos niños también necesitan un sitio en el que practicar este deporte", afirmó Cillero. "Supondrían avanzar en todos los sentidos. Los niños de las canteras están contentos pero ahora mismo solo podemos hacer fondo. Hay niños con cualidades para otras modalidades como lanzamiento que no pueden hacerlo aquí porque carecen de instalaciones para hacerlo".