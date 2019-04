La XXXI Feira do Cabalo de Lalín arranca hoy tres orquestas en verbena

La XXXI Feira do Cabalo se celebra desde hoy hasta el domingo en el mercado ganadero de Lalín, organizada por Cabaleiros de Lalín. El evento arranca esta noche con una verbena a partir de las 22:00 horas y amenizada por las orquestas Ciclón, New York y Cinema. No se podrá acceder al recinto con bebida de fuera. Mañana a las 10:30 horas empezarán los morfológicos de potros cruzados, de pura raza española y árabes. A las 13:30 horas se disputará la pruebas morfológicas de yeguas cruzadas. Después de la comida de confraternidad, tendrán lugar las competiciones de yeguas. El concurso de enganche, que será a las 16:15 horas, incluye las categorías de libre, mini ponis, ponis, sulkis, limoneras, troncos, tandem y cuartas, y es una prueba federada que puntúa para el campeonato gallego.

Encuentro dirigido a los jóvenes esta tarde en Silleda

Esta tarde, en horario de 18:00 a 21:00 horas, arranca el programa A mocidade mobilízase, puesto en marcha por el Concello de Silleda y que tiene como objetivo crear un espacio para la juventud en el que se informe, debata y promueva el intercambio de experiencias, entre otros. Será en la Casa da Xuventude. La iniciativa, dirigida a personas de 14 a 30 años, contará con tres temáticas: empoderamiento de la mujer, educación afectivo-sexual y emprendimiento juvenil. El siguiente día será el viernes 26.

Vista Alegre acoge esta tarde la inauguración de 'Entropía'

El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira (Silleda) acoge hoy la inauguración de la obra Entropía, del artista colombiano afincado en Lalín Carlos Santos. La cita será a las 20:00 horas. Los interesados podrán ver la creación desde esta tarde hasta el 10 de mayo en horario de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 horas.

Actuación mañana en Vilatuxe

La Banda de Música Municipal de Agolada actuará mañana, a las 20:15 horas, en el auditorio municipal de Vilatuxe, dentro de la programación del Ciclo de Primavera .