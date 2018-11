Cuíña evita el debate plenario sobre las trabas para consultar información pública

Con un orden del día que se ceñía a la desafectación de un antiguo camino de la red parcelaria y cuatro mociones, era de esperar que el pleno ordinario de Silleda concentrase todo su debate en la sesión de ruegos y preguntas. Pero no fue así. Tras las cuestiones que presentaron los portavoces del PP y del Bloque el alcalde, Manuel Cuíña, despachó la sesión apuntando que se responderían por escrito, una medida a la que se suele recurrir si, por ejemplo, la Alcaldía tiene en agenda otros actos que impiden alargar la sesión.

Desde las filas populares, Ignacio Maril afeó que ahora no puedan consultar en papel el libro de decretos, que sí puede revisarse en la plataforma Xestiona. "No sabemos a qué vienen estas limitaciones, que se dan también en informes de disciplina urbanística. Si hay datos sensibles, lo normal es que se disocien para que podamos ver estos documentos", argumentó. Durante su intervención, Maril recordó que en la mencionada plataforma digital no aparecen los informes de la Policía Local que aseguran que la reforma del campo de fútbol de A Gandareira cumple con las medidas de seguridad vial. Esta obra lleva semanas protagonizando la polémica, y ayer volvió a hacerlo. Tania Cornado, desde el Bloque, le recomendó al gobierno que "no os apuréis en rematar las obras, porque después resulta que los baños del campo de fútbol son insuficientes".

La nueva portavoz del BNG también se sumó a las críticas populares sobre la presunta falta de transparencia del gobierno, recriminándole por no consensuar con la oposición los viales del rural en los que se van a hacer mejoras por más de 500.000 euros. Y recordó al ejecutivo que incumple la normativa local al no facilitarle a los otros dos partidos ni un local para reuniones ni medios. Quiere saber, en relación a ésto, de cuántos teléfonos disponen los concejales del ejecutivo local. A modo de ruegos, Cornado animó a todos a dejar al margen de la política las asociaciones vecinales cada vez que se organiza un evento, ya sea desde el gobierno o desde la oposición.

Desafectación de un camino

La batería de ruegos y preguntas se completó con las demandas de Maril preguntando por qué n se incluyó la propuesta popular de bonificar el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica a los vehículos híbridos y eléctricos, o la necesidad de aclarar varios contratos menores en la dotación de la red de calor.

En un pleno que duró poco más de una hora, la sesión arrancó con el voto unánime para desafectar un camino en Cuíña, en la parroquia de Piñeiro, que pertenecía a la red viaria de la parcelaria en Dornelas y Piñeiro y que nunca llegó a ejecutarse. De hecho, está cubierto de maleza y al no llegar a abrirse se transfirió en su momento al Concello. El regidor indicó que varios viales en la misma situación se solicitaron para alguna finca y quedaron desafectados al uso público. Aunque el BNG se sumó a la desafectación, Cornado recordó que quedaron decenas de caminos reales sin catalogar, y de ahí que en grandes obras como el trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV) se perdiesen no solo caminos tradicionales, sino también vallados y corredoiras, "algo que no sucedió en otras autonomías", recalcó Cornado.

Esta edil presentó tres mociones. Solo en una se topó con el voto en contra del PP y del PSOE. Fue la que, con motivo del inminente aniversario de la Constitución, reclama la supresión de la Monarquía y el reconocimiento de Galicia a la autodeterminación. Los populares basaron su voto en contra alegando que el texto hace 40 años dio un marco de estabilidad al Estado, mientras el PSOE recordó que las constituciones de otros países vecinos tienen tantos años o más. No sirvió que Cornado recordarse que la Carta Magna salió "de un régimen franquista" ni que en estas cuatro décadas el viraje político fuese muy notable. Por otra parte, esta moción se debatió ta en varias ocasiones en las vísperas del 6 de diciembre en Silleda.