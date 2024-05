Las reclamaciones por gastos hipotecarios aumentan pero aún existe desinformación

Hipotecarse es una de las decisiones más importantes que se pueden tomar en la vida, al menos en el ámbito económico. Hacerlo supone contraer una deuda durante décadas y lo recomendable es leer la letra pequeña para asegurarse de que no se paga más de lo debido. Con todo, si esta precaución no se toma en su debido momento, a veces es posible remendar el daño a posteriori, como ocurre con la reclamación de los gastos hipotecarios en los préstamos anteriores a 2018. Abogados de A Estrada y Lalín gestionan diariamente querellas de este tipo y advierten de que hay muchos damnificados que podrían recuperar su dinero pero no conocen este derecho.

Concretamente, el jurista estradense José Cao se ha especializado en los últimos tiempos en esta clase de litigios, captando clientes con campañas como el sorteo de un ferrari por un día entre los que acuden a el para reclamar estas tasas. A su despacho llegan no solo casos de este concello, sino incluso de otras partes de España. Aún así, considera que son muchos más los que podrían estar afectados y que no han reclamado. “En A Estrada estamos hablando de en torno a unas 15.000 hipotecas afectadas por estas cláusulas, al no prescribir pueden reclamar los costes hipotecarios incluso si la deuda se contrajo antes del año 2000” explica Cao.

“El cambio se produjo en 2018, cuando el Tribunal Europeo sentenció que estas tasas eran abusivas y que los bancos no deberían cobrarlas, sin embargo la mayoría de la gente no está al tanto de que pueden reclamarlas y lo más importante, que los bancos son los encargados de pagar los costes judiciales, por lo que a los clientes les sale gratis” expone el jurista, que recalca: “Los bancos son los primeros interesados en que la gente o se entere y por eso no se explica ni se informa lo suficiente”.

Para su negocio lo que más funciona es el boca a boca, fenómeno que también se da en Lalín, donde ejerce la abogada Carmen González, quien suscribe las palabras de su compañero de profesión: “Es difícil saber cuanta gente con hipoteca puede reclamar, esos datos solo los tienen los bancos, pero lo que es seguro es que hay mucha más de la que finalmente da el paso”. En este sentido, González señala: “Lo que están haciendo ahora estas entidades es devolver solo un porcentaje de la deuda real, porque consideran que nadie va a seguir adelante con la demanda por 300 euros o menos, razón por la cuál muchas reclamaciones se quedan por el camino y no llegan al final”.

Dado que todavía queda desconocimiento cabe destacar cuáles son, exactamente, los costes que se pueden reclamar. Antes de 2018, cuando el Tribunal Europeo tomó la decisión anteriormente mencionada, los bancos españoles solían cobrar al cliente los gastos de notario, de registro y de tasación del inmueble. Este era el único país de la Unión Europea en el que se presentaba, según relata José Cao, lo que llevó al órgano judicial a tomar medidas. De este modo, todos aquellos que hayan contraído una hipoteca con alguna entidad bancaria en años anteriores podrían reclamar esos gastos y los intereses generados desde el comienzo de la hipoteca hasta el momento de la sentencia.

Asesorarse con un economista antes de firmar

La banca, como cualquier otro negocio, busca sacar la máxima ganancia posible al menor coste o riesgo. Por ello, incluso después de las modificaciones implantadas en 2018 contra las conductas abusivas por parte de estas entidades, se siguen manteniendo prácticas similares de las que conviene cuidarse. Tanto José Cao como Carmen González recomiendan que se busque asesoramiento legal, pero sobre todo económico, antes de firmar cualquier tipo de contrato, sea hipotecario o una financiación menor. “Lo que no te sacan ahora en costes lo hacen con las subidas del tipo de interés” señala el abogado estradense, que añade: “Ahora están recomendando pasarse al tipo fijo porque saben que el variable va a bajar y a ellos los que les interesa es que pagues”. En este sentido, advierte de que es necesario comparar opciones y tener paciencia para evitar recurrir a las vías legales.

Aseguradoras, otra fuente de litigios

Por otra parte, las entidades bancarias no son las únicas contra las que los vecinos de Lalín y A Estrada se enquerellan. La jurista Carmen González comparte que las aseguradoras “son un desastre” y que muchos de los casos que lleva tienen que ver con su reticencia a pagar indemnizaciones: “O deniegan el pago o pagan menos de lo que corresponde, tanto en partes por daños en viviendas como en seguros de accidentes o incendios...etc, es otro gran problema”.

Suscríbete para seguir leyendo