GES, Protección Civil y Xunta suman cerca de 600 nidos de velutinas retirados en este año

La proliferación de nidos de avispas asiáticas ( Vespa velutina) está provocando el incremento de las actuaciones de los servicios de emergencia y también que el sistema de la retirada de nidos, en determinadas zonas esté colapsado. En lo que va de año, han sido destruidos 566 nidos por parte de los concellos y Medio Ambiente. Pero la cifra podría rebasar los 600 si se añaden las puntuales intervenciones de los bomberos -solo lo hacen cuando les llama la Xunta- y los retirados por empresas especializadas o particulares por su cuenta. En Agolada y en Vila de Cruces quedan alrededor de una veintena por sacar.

El Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) de Lalín desde el mes de mayo ya ha retirado unos 300 nidos de velutinas en los concellos de su competencia: Lalín, Rodeiro y Dozón, tal y como manifestó ayer el concejal Miguel Medela. Por ahora, agosto es el mes que registra un mayor número, con 98, y en septiembre ya se han sacado 87, en este último caso, 11 de ellos en Rodeiro y cuatro en Dozón. "Yo estoy realizando una media de dos llamadas al día al 012, porque la gente se pone en contacto conmigo y directamente se lo comunico a este servicio", indica Medela, ya que es fundamental que se de aviso a este teléfono para que después se establezcan las prioridades para poder retirarlo. En estos tres municipios la lista de espera es casi escasa, ya que ayer quedaban pendientes unos tres. "Esto se debe al trabajo de los GES y a que este año hubo pocos incendios de los que se encargaron la brigada y la motobomba", indica el edil.

En municipio de Agolada es otro de los grandes afectados por esta plaga. Desde inicio de verano, como apunta su alcalde, Ramiro Varela, contabilizan unos 150 y está pendiente de retirarse otra quincena. Los encargados de esta tarea en el concello agoladés son los efectivos de Protección Civil, que trabajan todos los días en esta función. "Los últimos que se sacaron fueron tres en la parroquia de Santa Comba, que uno se encontraba en el alpendre de una casa, y todos próximos a la iglesia del lugar", indica el mandatario. Protección Civil de Vila de Cruces también se encarga de este acometido en su ayuntamiento y ya exterminaron este año unos 70 nidos y está pendiente una veintena. "Ayer a las diez de la noche sacaron uno en el CEIP de Cruces", indicaba ayer la concejala de Benestar Social, Beatriz Iglesias.

Para esta labor la Xunta de Galicia otorgó pértigas al GES de Lalín y a Protección Civil de Agolada y de Vila de Cruces. Estos últimos ayuntamientos están catalogados como concellos colaboradores en el Plan de Vigilancia y Control de Vespa Velutina, mientras que Silleda depende de la Consellería de Medio Ambiente. En lo que va de 2018 en el municipio silledense se retiraron 46 nidos de velutinas, mientras que en el año 2016 habían sido retirados o neutralizados 207, según los datos aportados por la Dirección Xeral do Patrimonio Natural, que indica que a mayores, en los que llevamos de 2018, se visitaron otros 27 avisperos, pero que no se llegaron a eliminar porque no eran de esta especie.

Lo que están detectando este año los servicios de emergencia es que, a diferencia del períodos anteriores, se pueden encontrar nidos de estas avispas en los lugares menos inesperados, cuando antes mayoritariamente aparecían en zonas altas, sobre todo en la cima de árboles. Aunque los expertos aseguran que estas avispas no atacan si no se ven en peligro, sí es cierto que ante la mínima amenaza cualquiera corre el riesgo de sufrir una picadura. En lo que llevamos de verano en la comarca dezana hubo al menos cinco evacuaciones en helicóptero, ya que las víctimas requirieron de ingreso hospitalario. En el caso de Agolada tres personas tuvieron que ser desplazas al Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS): un vecino de la parroquia de San Paio de Bais, un trabajador de Obras del Concello de Agolada, natural de Brocos, y un lugareño de la parroquia de Santa Comba. Otro de los afectados fue un vecino de la parroquia cruceña de Loño y recientemente, esta semana, un señor de Soutolongo (Lalín) tuvo que ser evacuado tras picarle un gran número de asiáticas, tras caer el nido a consecuencia de talar un pino de su jardín, y que al parecer se desconocía la existencia del mismo. La víctima evoluciona favorablemente.

Debido a que este insecto afecta a la producción apícola y tiene también repercusiones en la biodiversidad y en la seguridad ciudadana, y teniendo en cuenta que los métodos de eliminación de nidos requieren de un uso de materiales y técnicas específicas, es necesario la cooperación de distintos agentes. La Consellería do Medio Rural puso en marcha, en colaboración con otros departamentos de la administración autonómica y local, así como con representantes del sector apícola, el Programa de Vigilancia y Control de la Vespa velutina en Galicia, en el que también interviene la ciudadanía en general. Con este programa se pretende dar una respuesta rápida y eficaz a la aparición de este insecto invasor que amenaza las colmenas poniendo en peligro el futuro de la producción apícola y mermando el importante papel polinizador que tienen las abejas. Cualquier persona que detecte un nido de estas avispas puede comunicarlo al 012 o 112.