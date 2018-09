Cuíña culpa a Educación del retraso en la obra del Laxeiro y la Xunta avala la seguridad en el centro

El líder de Compromiso por Lalín (CxL) y alcalde, Rafael Cuíña, salió ayer al paso de las críticas de la Consellería de Educación al Concello en relación a los problemas derivados de las obras de ampliación del IES Laxeiro. Mientras el departamento autonómico atribuyó este revés a la planificación de los trabajos al retraso de la administración local en la tramitación de las preceptivas autorizaciones, Cuíña señala directamente a la consellería.

Acompañado por varios ediles y miembros de la ejecutiva local de Compromiso, el mandatario recordó que fue su agrupación la que "levantó la liebre" cuando días atrás preguntó por los plazos en los trabajos y en qué sentido afectarían a la actividad lectiva en el instituto. Dijo que así lo hizo tras haber sido advertido por algunos padres o profesores y, a partir de ahí, "se levantó esta polvareda política". El representante de Compromiso aseguró que como alcalde estuvo en contacto con la dirección del centro, de cuyo responsable, Uxío Grande, destacó su capacidad y con quien, dijo, se comprometió a no aportar más polémica al asunto. Pero, manifestó, ante el silencio de la consellería y "su cobardía política por echarle la culpa al Concello", decidió ahora puntualizar que la demora en el comienzo de los trabajos en la estructura del centro educativo se debió a la tardanza de Educación en nombrar el director de obra. "Había informes que decían que no tenían todo en regla y en el momento que tenemos constancia de que el director de obra fue designado, al día siguiente se informó en junta de gobierno", dijo, y a continuación se elevó a pleno la exención del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). "Si la consellería tuviese la humildad de asumirlo lo entenderíamos, pero ahora exigimos responsabilidades, porque es algo que afecta a muchas familias y ya está bien de echarle la culpa a los demás". "No se puede permitir que se acuse al Concello de esta situación", remarcó. Por otro lado, recordó que Patrimonio sigue sin dar el visto bueno al trámite necesario para el comienzo de las obras, paralizadas por el propio Concello, de la rotonda de O Montserrat y se pregunta si los técnicos que sí agilizaron el proyecto de la iglesia de Donramiro no son los mismos.

Por otra parte, la ejecutiva local socialista también cuestiona el papel de la consellería en las obras del Laxeiro y exige explicaciones a su titular, Román Rodríguez, "por la nefasta y perniciosa gestión de su departamento". Apunta que Educación tardó más de cuatro meses en enviar al Concello el documento para designar al personal técnico encargado de la dirección de obra y de la dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud, "un requisito indispensable para completar el expediente". El PSOE cuestiona que la consellería trate de "engañar a la gente a través de mentiras" con las que tapar su responsabilidad de no haber comenzado las obras justo cuando remató el anterior curso escolar. "Sentimos vergüenza ajena porque un vecino de Lalín continúe con la misma postura desde que llegó a la consellería, de despreocuparse de las carencias que hay en Lalín" y piden que explique por qué alumnado y profesorado tienen que soportar suspensión de clases, continuos ruidos y demás molestias en el centro. Por último, el PSOE cree que el portavoz municipal del PP, José Crespo, actúa como cómplice del conselleiro en los temas que afectan a la localidad.

La consellería, por su parte, no ha entrado en más valoraciones que las ya aportadas en los últimos días, aunque sí insiste en responsabilizar a la administración municipal de la tardanza en la concesión de la licencia. A última hora de la tarde de ayer emitía un comunicado en el que volvía a incidir sobre este asunto y, a la vez, valoraba la posición de la ANPA del centro, que 24 horas antes había exigido un certificado sobre la seguridad en los trabajos y una reunión con el jefe territorial de Educación, César Pérez Ares. El colectivo de padres de alumnos desea conocer las posibles complicaciones que podrían producirse durante el curso por las obras. Pues bien, el departamento dirigido por Román Rodríguez apuntaba que las obras en el Laxeiro avanzan "con normalidad" y "cuentan con todas las garantías técnicas de seguridad, de modo que se espera un arranque de curso sin incidencias de ningún tipo". Añade que el equipo técnico, en colaboración la dirección del centro, ha hecho un "gran trabajo" informando con puntualidad y rigor a las familias y al conjunto de la comunidad educativa para que las obras se ejecuten "con la mayor celeridad y evitando que afecten, en la medida de lo posible, al normal funcionamiento del centro educativo. Cita que el pasado jueves hubo una reunión técnica en el centro para evaluar el estado de los trabajos presidida por Pérez Ares.

La consellería mantiene que su actitud fue diligente desde el primer momento y su intención la de comenzar las obras al término del pasado curso académico, de hecho, presentó la petición de licencia en el Concello el 28 de febrero. Pero, reitera, la concesión del permiso no llegó hasta el 18 de julio, provocando un importante retraso en la planificación inicial. Educación hace especial hincapié en que la principal prioridad no es otra que la de garantizar la seguridad de alumnado y profesorado, así como minimizar las molestias que puedan causar unos trabajos "de gran complejidad técnica". Por eso, dice, se tomó la decisión de trasladar el inicio del curso en FP al 26 de este mes, mientras que en ESO y Bachillerato las aulas arrancarán con normalidad mañana lunes. En este sentido añade que optó por esta vía, precisamente, por responsabilidad y para garantizar la máxima seguridad para los alumnos de los ciclos formativos, que son los que más se van a ver afectados por las reformas".