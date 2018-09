El IES Laxeiro retrasa el inicio de ESO y ciclos por falta de seguridad en la zona de las obras

Menos de una semana de descanso les queda a los estudiantes de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato para dar comienzo a las clases. El principal problema en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes se centra en el IES Laxeiro de Lalín. Las reformas del edificio están causando numerosos problemas para que el curso escolar 2018/2019 de comienzo con toda normalidad.

El director del centro y presidente del consejo escolar, Uxío Grande Sierra, convocó una reunión extraordinaria para buscar una posible reunión y valorar que será lo más óptimo para el alumnado. Como resumen de esta reunión, el centro educativo lalinense emitió un comunicado en el que expresa su "honda preocupación por el enorme retraso que están sufriendo las obras de remodelación". El director afirma que si hubieran empezado antes, estarían más avanzadas y no habría tantos problemas. El segundo punto que acordaron es que el consejo "insta a la administración educativa a que certifique si el estado actual de las instalaciones garante las condiciones de seguridad y pedagógicas adecuadas para comenzar las actividades lectivas en el día que marca el calendario escolar publicado por la consellería". Uxío Grande solo quiere un certificado de seguridad, puesto que las escaleras de acceso para el alumnado de la ESO no son las más adecuadas: "Yo no sé si eso va a soportar el peso de más de 90 alumnos subiendo".

En la jornada de hoy los inspectores pasarán por el centro para ver las obras y acordar una fecha de inicio para la ESO y los ciclos formativos; bachillerato dará comienzo a las clases con normalidad. Por el momento, a falta de garantías, el director apunta que el inicio de las clases se retrasarán unos días, "espero que sean dos o tres, o como mucho, la próxima semana". Sin embargo, el centro realizará la presentación el lunes para el alumnado y los padres que quieran asistir. En ella se hablará de los horarios y se les dará una fecha de inicio.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, en el acto de Meis con motivo del inicio del curso escolar habló de los centros educativos que están teniendo reformas. Entre ellos estacó que, entre las obras que hay, la del Laxeiro es de larga duración, por lo que está previsto que finalice en el mes de marzo.

Comienzo de las clases

El lunes, los 12 centros educativos de las comarcas, abrirán sus puertas a un total de 2.688 alumnos, según los datos aportados por los centros. El Aller Ulloa cuenta con más alumnos que el año pasado y la cifra de matriculados asciende a 431. En cuanto al Laxeiro, ha bajado en ambas modalidades, y cuenta, para este nuevo curso con 390 estudiantes. Por otro lado, el director del Sagrado Corazón afirmó que por el momento cuentan con 177 matrículas para la ESO, una cifra que puede variar. El instituto de Silleda, Pintor Colmeiro, alcanza los 278 alumnos, suma tres más que en el pasado curso. El María Inmaculada alcanza los 89 matriculados, sumando más de una decena más. Por el contrario, el Marco do Camballón de Vila de Cruces, bajó las matrículas hasta 146. Además, CPI Rodeiro cuenta con 61 alumnos para la ESO.

En cuanto a los centros educativos de la comarca de Tabeirós, el Antón Losada, sumó un total de 247 alumnos, subiendo el número de matrículas. El IES Manuel García Barros, el centro que más alumnado tiene de la comarca, sigue manteniendo la cifra más alta con 428, cinco más que en el ejercicio anterior. El IES Nº1 y el CPR Nosa Señora de Lourdes, son los dos centros que se centran exclusivamente en la Educación de Secundaria. El Nº1 baja las matriculaciones a 156 y el Nosa Señora de Lourdes mantiene la misma cifra, entre el alumnado que ha dejado el centro y el nuevo que ha llegado a matricularse por primera vez. Por último, está el IES Chano Piñeiro, que baja las matrículas a 137.